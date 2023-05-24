Тур: 9. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Memetjan Ahmat
3:0
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаBoyu Yang
8' Undefined phrase: football_event_Феллайни Маруан
56' Желтая карточкаBoyu Yang
2:0
59' ГолКризан
63' Желтая карточкаЧжэн Чжэн
69' Желтая карточкаФеллайни Маруан
3:0
80' ГолКризан
90'+4
Ход матча
4'
1:0
18'
56'
61'
63'
67'
69'
77'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
551 Количество передач 298
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
13
Chi
Zhang
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
28
Xin
Zhou2
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
12
Lei
Liao
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
14
Li
Ning
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
19 Guowen SunЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
31 Jianfei Zhao
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
12 Lei LiaoПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Нападающий
-
14 Li NingНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng Du
-
-
-
40 Lu Jiaqiang
-
-
20 Yue Liu
-
-
37 Jiajin Hu
-
Главный тренер: Чэн Тао
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
4.25
2.25
Среднее время на гол
21
40
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.63
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
34
65
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|3
|0.33
|Кризан
|3
|0.33
|Мойсес Лима
|2
|0.22
|Chen Pu
|2
|0.22
|Ляо Лишэн
|1
|0.11
|Guowen Sun
|1
|0.11
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|3
|0.33
|Чжипэн Цзян
|1
|0.11
|Shuai Pei
|1
|0.11
|Boyu Yang
|1
|0.11
|Юань Миньчэн
|1
|0.11
|Zigui Shen
|1
|0.11
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.11
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шэньчжэнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
5
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шэньчжэнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
24
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
27
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2