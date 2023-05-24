Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Lei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Zigui Shen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кризан бьет со штрафного в створ, но Minzhe Wei держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Zhengyu Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Жанг Чи нанес удар головой, но Minzhe Wei спокойно отбил мяч.

40' Haolun Mi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Guowen Sun выиграл воздушное противоборство у Lei Liao.

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

36' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Кризан пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

27' Кризан нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

24' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Мойсес Лима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кэ Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

15' Мойсес Лима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Chen Pu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шаньдун Тайшань отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Г О О О О Л - Ян Бо Ю уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

4' Кризан нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру