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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шаньдун Тайшань
3:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Boyu Yang
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Феллайни Маруан
56' Желтая карточка
Boyu Yang
2:0
59' Гол
Кризан
63' Желтая карточка
Чжэн Чжэн
69' Желтая карточка
Феллайни Маруан
3:0
80' Гол
Кризан
90'+4

Ход матча

4'
Boyu Yang
1:0
8'
Феллайни Маруан
 
18'
Yuanyi Li
Мойсес Лима
 
46'
 
Shuai Pei
Hujahmat Shahsat
56'
 
Boyu Yang
59'
Кризан
(Чжэн Чжэн)
2:0
61'
 
Ruifeng Huang
Li Ning
63'
Чжэн Чжэн
 
63'
Lei Tong
Chi Zhang
 
67'
 
Zigui Shen
Yue Xu
69'
Феллайни Маруан
 
77'
 
Dalun Zheng
Yuan Zhang2
77'
 
Yuezheng Du
Lei Liao
78'
Ляо Лишэн
Guowen Sun
 
78'
Jinghang Hu
Феллайни Маруан
 
80'
Кризан
(Yuanyi Li)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 551 Количество передач 298
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
19
Guowen
Sun
25
Феллайни
Маруан
35
Zhengyu
Huang
13
Chi
Zhang
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
1
Minzhe
Wei
28
Xin
Zhou2
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
12
Lei
Liao
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
7
Ачеампонг
Франк
14
Li
Ning
34
Hujahmat
Shahsat
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Шэньчжэнь
4-3-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
8:0
С
0:4
С
4:2
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

4.25
2.25

Среднее время на гол

21
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.63
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
65

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.33
Кризан 3 0.33
Мойсес Лима 2 0.22
Chen Pu 2 0.22
Ляо Лишэн 1 0.11
Guowen Sun 1 0.11
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Fernandinho V 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 3 0.33
Чжипэн Цзян 1 0.11
Shuai Pei 1 0.11
Boyu Yang 1 0.11
Юань Миньчэн 1 0.11
Zigui Shen 1 0.11
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.11
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 3 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 2 1
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yue Xu 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шэньчжэнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
5
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шэньчжэнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
4
1.5
1
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
12.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
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Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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