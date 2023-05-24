Тур: 9. Стадион: Dalian Sports Center Stadium.
0:2
Перерыв
Ход матча
18'
0:1
24'
0:2
38'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
28
Yu
Fei
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Yan WuВратарь
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Le Liu
-
-
-
33 Zhiwei Song
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
24 Yijia Li
-
15 Haoxiang Jin
-
16 Shengxin Bao
-
-
21 Shengpan Ji
-
26 Jie Yin
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.33
|Цонев Борислав
|1
|0.11
|Мамба Стрели
|1
|0.11
|Линь Лянмин
|1
|0.11
|Cesar Manzoki
|1
|0.11
|Босанчич Неманья
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|4
|0.44
|Di Gao
|3
|0.33
|Андрияшевич Франко
|2
|0.22
|Xin Yue
|0
|0
|Куасси Жан
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линь Лянмин
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Босанчич Неманья
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|1
|1
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Bo Zhao
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
5
Далянь Ифан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
0
0
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
4
67%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|9
|4
|5
|0
|17 - 12
|17
|5.
|9
|3
|5
|1
|16 - 9
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|7.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|8.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|16.
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2