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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Далянь Ифан
1:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
18' Гол
Мушекви Няша
0:2
23' Гол
Андрияшевич Франко
38' Желтая карточка
Линь Лянмин
72' Желтая карточка
Цонев Борислав
79' Желтая карточка
Zheng'ao Sun
1:2
89' Гол
Cesar Manzoki
90' Желтая карточка
Zhenao Wang
90'+8

Ход матча

18'
0:1
Мушекви Няша
23'
0:2
Андрияшевич Франко
(Tixiang Li)
38'
Линь Лянмин
 
46'
Мамба Стрели
Jiahui Huang
 
59'
 
Куасси Жан
Ulrich Ewolo
59'
 
Bin Gu
Junsheng Yao
69'
Цонев Борислав
Пен Лю
 
69'
Босанчич Неманья
Yu Fei
 
69'
Zhu Ting
Yupeng He
 
72'
Цонев Борислав
 
75'
 
Н'Думбу Александр
Андрияшевич Франко
79'
 
Zheng'ao Sun
89'
Cesar Manzoki
(Линь Лянмин)
1:2
90'
Zhenao Wang
 
90'
 
Haoxiang Jin
Tixiang Li

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 291 Количество передач 357
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
17
Cesar
Manzoki
28
Yu
Fei
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Далянь Ифан
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:1
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.33
Cesar Manzoki 2 0.22
Цонев Борислав 1 0.11
Линь Лянмин 1 0.11
Мамба Стрели 1 0.11
Босанчич Неманья 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 4 0.44
Di Gao 3 0.33
Андрияшевич Франко 2 0.22
Xin Yue 0 0
Куасси Жан 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 2 0
Линь Лянмин 2 0
Zhenao Wang 2 0
Yupeng He 2 0
Босанчич Неманья 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Цзяци Чжан 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
5
Далянь Ифан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

0
0
Далянь Ифан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
4
67%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
42%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
12.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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