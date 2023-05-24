Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

36' Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Инь Цуняо . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хунбо Инь не смог попасть в створ ударом издали

17' Chugui Ye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Chugui Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Rodrigo Henrique навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Tze-Nam Yue . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Инь Цуняо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Jie Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру