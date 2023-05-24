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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Мэйчжоу Хакка
1:0
Перерыв
Тянцзинь Тэда
0'
19' Желтая карточка
Инь Цуняо
1:0
38' Гол
Хунбо Инь

Ход матча

19'
Инь Цуняо
 
38'
Хунбо Инь
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 244 Количество передач 189
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Тянцзинь Тэда
2.95
3.80
7.90
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
2
Junjie
Wen
4
Ximing
Pan
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
25
Rodrigo
Henrique
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
12
Инь
Цуняо
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
20
Jianan
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
24
Taoyu
Piao
11
Weijun
Xie
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.22
Chugui Ye 2 0.22
Чао-Шэн Ян 2 0.22
Liang Shi 1 0.11
Хунбо Инь 1 0.11
Zhechao Chen 1 0.11
Rodrigo Henrique 1 0.11
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.44
Фарлей Роса 2 0.22
Qiuming Wang 2 0.22
Берич Роберт 2 0.22
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Hao Guo 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
6
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тянцзинь Тэда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 9 7 2 0 15 - 6 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
6.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 9 3 5 1 11 - 8 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Шаньдун Тайшань
 1:0 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Шэньчжэнь
 0:1 9 2 2 5 9 - 14 8
13.
Хэнань Цзянье
 1:2 9 1 4 4 5 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 0:2 9 1 3 5 7 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 2:1 4 3 1 0 8 - 5 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:1 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 0:2 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Хэнань Цзянье
 1:2 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 57%, Тянцзинь Тэда: 43%.
  • 47'
    Ченг Юелей из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    47'
    Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Мэйчжоу Хакка.
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      2.43 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    2.95
    3.80
    7.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 1:0 Тянцзинь Тэда онлайн

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    Мэйчжоу Хакка
    Тянцзинь Тэда
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