Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Guokang Chen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лобжанидзе Элгуя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Г О О О О О Л - Weijun Xie из команды Тянцзинь Тэда легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

77' Яо Вейхуи наказан за толчок Yan Shi

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Guokang Chen ослабляет давление, выбив мяч.

74' Guokang Chen пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Тактическая замена. Chugui Ye уходит с поля и его заменяет Guokang Chen

74' Тактическая замена. Junjie Wen уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи

73' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Ба Дунь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Junjie Wen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

58' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

53' Матч возобновлен

53' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Weijun Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Yuanjie Su не смог попасть в створ ударом издали

47' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля