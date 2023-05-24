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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Мэйчжоу Хакка
1:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
19' Желтая карточка
Инь Цуняо
1:0
38' Гол
Хунбо Инь
71' Желтая карточка
Junjie Wen
1:1
78' Гол
Weijun Xie
87' Желтая карточка
Hao Guo
90' Красная карточка
Rodrigo Henrique
90' Желтая карточка
Ximing Pan
90'+7

Ход матча

19'
Инь Цуняо
 
38'
Хунбо Инь
1:0
46'
 
Yuanjie Su
Taoyu Piao
46'
 
Ба Дунь
Jianan Wang
62'
 
Yan Shi
Фарлей Роса
62'
Liang Shi
Косович Небойша
 
65'
Дугалич Раде
Хунбо Инь
 
66'
Лобжанидзе Элгуя
Инь Цуняо
 
68'
 
Huaze Gao
Мерида Фран
71'
Junjie Wen
 
74'
Weihui Rao
Junjie Wen
 
74'
Guokang Chen
Chugui Ye
 
78'
1:1
Weijun Xie
82'
 
Pengfei Han
Мин Тянь
87'
 
Hao Guo
90'
Rodrigo Henrique
 
90'
Ximing Pan
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 346 Количество передач 406
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
2
Junjie
Wen
4
Ximing
Pan
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
25
Rodrigo
Henrique
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
12
Инь
Цуняо
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
20
Jianan
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
24
Taoyu
Piao
11
Weijun
Xie
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.22
Chugui Ye 2 0.22
Чао-Шэн Ян 2 0.22
Liang Shi 1 0.11
Хунбо Инь 1 0.11
Zhechao Chen 1 0.11
Rodrigo Henrique 1 0.11
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.44
Фарлей Роса 2 0.22
Qiuming Wang 2 0.22
Берич Роберт 2 0.22
Weijun Xie 1 0.11
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Ximing Pan 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
6
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Тянцзинь Тэда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
4
36%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
12.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Угловой
    95'
    Guokang Chen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Rodrigo Henrique получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 94'
    КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Rodrigo Henrique из команды Мэйчжоу Хакка.
  • 93'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Rodrigo Henrique нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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