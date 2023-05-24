Тур: 9. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Xing Qi
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаИнь Цуняо
1:0
38' ГолХунбо Инь
71' Желтая карточкаJunjie Wen
1:1
78' ГолWeijun Xie
87' Желтая карточкаHao Guo
90' Красная карточкаRodrigo Henrique
90' Желтая карточкаXiming Pan
90'+7
Ход матча
19'
38'
1:0
46'
46'
62'
68'
71'
74'
78'
1:1
82'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
346 Количество передач 406
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
10
Хунбо
Инь
12
Инь
Цуняо
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
20
Jianan
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
24
Taoyu
Piao
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Yang Yu1
-
31 Yinong Tian
-
23 Yumiao Qian
-
-
-
32 Yuanjie Su
-
18 Huaze Gao
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.22
|Chugui Ye
|2
|0.22
|Чао-Шэн Ян
|2
|0.22
|Liang Shi
|1
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.11
|Zhechao Chen
|1
|0.11
|Rodrigo Henrique
|1
|0.11
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.44
|Фарлей Роса
|2
|0.22
|Qiuming Wang
|2
|0.22
|Берич Роберт
|2
|0.22
|Weijun Xie
|1
|0.11
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Ximing Pan
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
6
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Тянцзинь Тэда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
4
36%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
36
18
18
18
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2