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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шанхай СИПГ
2:1
Перерыв
Хэнань Цзянье
0'
1:0
23' Гол
Шэньчао Ван
2:0
44' Пенальти
Оскар дос Сантос
2:1
45' Гол
Boyuan Feng

Ход матча

20'
 
Jiahui Liu
Пина Томас
23'
Шэньчао Ван
(Оскар дос Сантос)
1:0
44'
Оскар дос Сантос
2:0
45'
2:1
Boyuan Feng
(Tianyu Gao)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 287 Количество передач 122
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Хэнань Цзянье
1.23
7.60
7.70
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
16
Dilemet
Tudi
21
Keqiang
Chen
9
Boyuan
Feng
8
Zichang
Huang
Шанхай СИПГ
4-3-3
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
2:4
С
4:1
С
5:0
С
1:0
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.57
1.57

Среднее время на гол

35
57

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 6 0.67
Шэньчао Ван 3 0.33
Паулиньо Пауло 2 0.22
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.11
Пинк Маркус 1 0.11
Браунинг Тайас 1 0.11
Вэньцзюнь Люй 1 0.11
Мирахметджан Музеппер 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 1 0.11
Межеевски Адриан 1 0.11
Boyuan Feng 1 0.11
Zichang Huang 1 0.11
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Шунич Тони 3 0
Чович Неманья 2 0
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Yihao Zhong 0 1
Songyi Li 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хэнань Цзянье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 9 7 2 0 15 - 6 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
6.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 9 3 5 1 11 - 8 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Шаньдун Тайшань
 1:0 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Шэньчжэнь
 0:1 9 2 2 5 9 - 14 8
13.
Хэнань Цзянье
 1:2 9 1 4 4 5 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 0:2 9 1 3 5 7 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 2:1 4 3 1 0 8 - 5 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:1 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 0:2 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Хэнань Цзянье
 1:2 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 70%, Хэнань Цзянье: 30%.
  • 50'
    Забив гол, Хэнань Цзянье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
  • 49'
    Tianyu Gao сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О О Л - Boyuan Feng из команды Хэнань Цзянье легко посылает мяч в пустые ворота левой! Boyuan Feng легко с этим справился!
  • 49'
    Tianyu Gao из команды Хэнань Цзянье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 46'
      Каллон Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Хэнань Цзянье контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 68%, Хэнань Цзянье: 32%.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О О Л - Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ванг Гуоминг прыгнул не в ту сторону.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    1.23
    7.60
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье онлайн

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    Шанхай СИПГ
    Хэнань Цзянье
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