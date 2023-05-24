Тур: 9. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Jianxin Du
2:1
Перерыв
Ход матча
20'
23'
1:0
44'
2:0
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
287 Количество передач 122
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
2
Ли
Ан
34
Каллон
Исса
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
16
Dilemet
Tudi
21
Keqiang
Chen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
24 Songyi LiЗащитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
21 Keqiang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
13 Пень Пень
-
-
11 Zhao Ke
-
12 Minjie Yang
-
15 Zhixuan Du
-
25 Xu Tang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Runtong Song
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.57
1.57
Среднее время на гол
35
57
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|6
|0.67
|Шэньчао Ван
|3
|0.33
|Паулиньо Пауло
|2
|0.22
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.11
|Пинк Маркус
|1
|0.11
|Браунинг Тайас
|1
|0.11
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.11
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|1
|0.11
|Межеевски Адриан
|1
|0.11
|Boyuan Feng
|1
|0.11
|Zichang Huang
|1
|0.11
|Пина Томас
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Чович Неманья
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Songyi Li
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хэнань Цзянье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|9
|4
|5
|0
|17 - 12
|17
|5.
|9
|3
|5
|1
|16 - 9
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|7.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|8.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|16.
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2