Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Yihao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Boyuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Каллон Исса не смог попасть в створ ударом издали

25' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

25' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

24' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

20' Матч возобновится спорным мячом

18' Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Цао Гу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Оооо... вот это был удар! Dilemet Tudi должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Dilemet Tudi . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

5' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

4' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре