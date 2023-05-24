Тур: 9. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Jianxin Du
3:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолШэньчао Ван
2:0
44' ПенальтиОскар дос Сантос
2:1
45' ГолBoyuan Feng
3:1
49' ГолЛэй У
62' Желтая карточкаЧович Неманья
68' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
3:2
69' ГолЧович Неманья
74' Желтая карточкаЛи Шуай I
90'+5
Ход матча
20'
23'
1:0
44'
2:0
45'
2:1
46'
49'
3:1
62'
69'
3:2
74'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
524 Количество передач 280
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
2
Ли
Ан
34
Каллон
Исса
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
16
Dilemet
Tudi
21
Keqiang
Chen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
24 Songyi LiЗащитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
21 Keqiang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
13 Пень Пень
-
-
11 Zhao Ke
-
12 Minjie Yang
-
15 Zhixuan Du
-
25 Xu Tang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Runtong Song
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.57
1.57
Среднее время на гол
35
57
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.78
|Шэньчао Ван
|3
|0.33
|Паулиньо Пауло
|2
|0.22
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.11
|Пинк Маркус
|1
|0.11
|Браунинг Тайас
|1
|0.11
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.11
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|2
|0.22
|Boyuan Feng
|2
|0.22
|Zichang Huang
|1
|0.11
|Межеевски Адриан
|1
|0.11
|Пина Томас
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ли Шуай I
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Songyi Li
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
3
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
3
Шанхай СИПГ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хэнань Цзянье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
57%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Точный счет
3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
18
27
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2