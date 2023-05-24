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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Юргорден
0:0
Второй тайм: 68'
Хеккен
0'
48' Желтая карточка
Amane Romeo

Ход матча

46'
Бенгтссон Пьер
Андерссон Элиас
 
48'
 
Amane Romeo
66'
Сабович Бесард
Шуллер Расмус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хеккен
3.85
3.76
3.50
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
21
Lucas
Bergvall
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
23
Momodou
Sonko
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Юргорден
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Хеккен

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
15.6%
43.8%
13 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
4:1
К
3:0
А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Среднее время на гол

72
110

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.56
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

57
92

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.3
Викхейм Густав 2 0.2
Асоро Йоэль 2 0.2
Эрикссон Магнус 1 0.1
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.1
Радетинац Харис 1 0.1
Эдвардсен Виктор 1 0.1
Сабович Бесард 1 0.1
Берг Оливер 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 9 (3) 0.9
Ларсен Ларс Олден 4 0.4
Ховланд Эвен 3 0.3
Рюгор Миккель 2 0.2
Amane Romeo 2 0.2
Садик Ибраим 2 0.2
Удденес Оскар 1 0.1
Сандберг Симон 1 0.1
Momodou Sonko 1 0.1
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amane Romeo 2 0
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

0
16
Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

0
19

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
2
12%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

12
26
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4

Результаты матчей

Юргорден
Хеккен

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 0:0 10 6 2 2 25 - 11 20
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
7.
Юргорден
 0:0 10 4 2 4 14 - 14 14
8.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
9.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 0:0 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Хеккен
 0:0 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 0:0 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хеккен
3.85
3.76
3.50
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Где смотреть матч Юргорден 0:0 Хеккен онлайн

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Юргорден
Хеккен
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