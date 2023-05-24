Тур: 18. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
11
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Юргорден
Хеккен
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
15.6%
43.8%
13 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Среднее время на гол
72
110
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.56
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
57
92
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.3
|Викхейм Густав
|2
|0.2
|Асоро Йоэль
|2
|0.2
|Эрикссон Магнус
|1
|0.1
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.1
|Радетинац Харис
|1
|0.1
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.1
|Сабович Бесард
|1
|0.1
|Берг Оливер
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|9 (3)
|0.9
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.4
|Ховланд Эвен
|3
|0.3
|Рюгор Миккель
|2
|0.2
|Amane Romeo
|2
|0.2
|Садик Ибраим
|2
|0.2
|Удденес Оскар
|1
|0.1
|Сандберг Симон
|1
|0.1
|Momodou Sonko
|1
|0.1
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amane Romeo
|2
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
0
16
Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
0
19
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
2
12%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
12
26
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4
Результаты матчей
Юргорден
Хеккен
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|25 - 11
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|11.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|9
|0
|5
|4
|9 - 17
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|14.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2