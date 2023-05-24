Тур: 18. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 15168
0'
48' Желтая карточкаAmane Romeo
70' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
1:0
72' ПенальтиБерг Оливер
81' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
88' Желтая карточкаKristoffer Lund Hansen
90' Желтая карточкаЗеттерстрем Якоб Видель
90'+7
Ход матча
48'
72'
1:0
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
11
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Юргорден
Хеккен
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
15.6%
43.8%
13 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Среднее время на гол
72
110
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.56
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
57
92
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.3
|Викхейм Густав
|2
|0.2
|Асоро Йоэль
|2
|0.2
|Эрикссон Магнус
|1
|0.1
|Берг Оливер
|1 (1)
|0.1
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.1
|Радетинац Харис
|1
|0.1
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.1
|Сабович Бесард
|1
|0.1
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|9 (3)
|0.9
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.4
|Ховланд Эвен
|3
|0.3
|Рюгор Миккель
|2
|0.2
|Amane Romeo
|2
|0.2
|Садик Ибраим
|2
|0.2
|Удденес Оскар
|1
|0.1
|Сандберг Симон
|1
|0.1
|Momodou Sonko
|1
|0.1
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Amane Romeo
|2
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
0
16
Юргорден
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
0
19
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
2
12%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
3
23%
6
23%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4
Результаты матчей
Юргорден
Хеккен
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
73
37
55
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2