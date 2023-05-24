  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 15168
Юргорден
1:0
Конец матча
Хеккен
0'
48' Желтая карточка
Amane Romeo
70' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
1:0
72' Пенальти
Берг Оливер
81' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
88' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
90' Желтая карточка
Зеттерстрем Якоб Видель
90'+7

Ход матча

46'
Бенгтссон Пьер
Андерссон Элиас
 
48'
 
Amane Romeo
66'
Сабович Бесард
Шуллер Расмус
 
70'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
72'
Берг Оливер
1:0
73'
Эдвардсен Виктор
Берг Оливер
 
73'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
73'
 
Камара Ола
Momodou Sonko
79'
 
Pontus Dahbo
Amane Romeo
81'
Лёфгрен Йеспер
 
85'
 
Удденес Оскар
Ларсен Ларс Олден
87'
Эрикссон Магнус
Lucas Bergvall
 
88'
 
Kristoffer Lund Hansen
90'
Зеттерстрем Якоб Видель
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
21
Lucas
Bergvall
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
23
Momodou
Sonko
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Юргорден
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Хеккен

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
15.6%
43.8%
13 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
4:1
К
3:0
А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Среднее время на гол

72
110

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.56
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

57
92

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.3
Викхейм Густав 2 0.2
Асоро Йоэль 2 0.2
Эрикссон Магнус 1 0.1
Берг Оливер 1 (1) 0.1
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.1
Радетинац Харис 1 0.1
Эдвардсен Виктор 1 0.1
Сабович Бесард 1 0.1
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 9 (3) 0.9
Ларсен Ларс Олден 4 0.4
Ховланд Эвен 3 0.3
Рюгор Миккель 2 0.2
Amane Romeo 2 0.2
Садик Ибраим 2 0.2
Удденес Оскар 1 0.1
Сандберг Симон 1 0.1
Momodou Sonko 1 0.1
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Amane Romeo 2 0
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Kristoffer Lund Hansen 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

0
16
Юргорден
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

0
19

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
2
12%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
3
23%
6
23%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4

Результаты матчей

Юргорден
Хеккен

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
7
3
3
7
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
9.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юргорден 1:0 Хеккен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     