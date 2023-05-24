Тур: 32. Стадион: Фалмер. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
82
Льюис
Рико
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
62 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Найт БенПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
2 победы 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.29
Среднее время на гол
77
315
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
2.43
3.17
Среднее время на гол
37
28
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.85
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.28
|Гросс Паскаль
|9
|0.25
|Митома Каору
|7
|0.19
|Троссар Леандро
|7
|0.19
|Марч Соломон
|6
|0.17
|Уэлбек Данни
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|6
|0.17
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Энсисо Хулио
|3
|0.08
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Колуилл Леви
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|1
|Фоден Фил
|10
|0.28
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.25
|Гюндоган Илкай
|8
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.19
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.14
|Грилиш Джек
|5
|0.14
|Силва Бернарду
|4
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
8
6
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
29
59
Брайтон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
17% (6)
39% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
37
65
Голы по времени матча
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
6
18%
4
13%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
3
9%
8
25%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
7
21%
8
25%
61-75
9
26%
2
6%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Забито
37
60
17 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
19 Не забивали 17
4
11%
9
15%
1-15
6
16%
10
17%
16-30
7
19%
13
22%
31-45
9
24%
11
18%
46-60
5
14%
11
18%
61-75
6
16%
6
10%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
6
22%
6
35%
76-90
Забито
71
92
31 В 1-м тайме 47
40 Во 2-м тайме 45
23 Забивали первыми 31
5 Не забивали 2
10
14%
13
14%
1-15
11
15%
13
14%
16-30
10
14%
21
23%
31-45
13
18%
18
20%
46-60
12
17%
19
21%
61-75
15
21%
8
9%
76-90
Пропущено
49
32
25 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 24
9
18%
2
6%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
9
18%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
9 раз 25%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
163
711
136
414
811
216
217
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
152
117
98
513
710
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
342
1917
2511
1224
2016
531
1026
234
234
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|93 - 31
|88
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|70 - 50
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|36 - 42
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|36 - 20
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
11.9% (17)
Ничья
14.7% (21)
Манчестер Сити
73.4% (105)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (92)
Меньше
25.81% (32)
Обе команды забьют
Да
79.84% (99)
Нет
20.16% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
32.9% (47)
1:3 Манчестер Сити
12.6% (18)
0:2 Манчестер Сити
9.1% (13)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:1 Брайтон
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:1 Манчестер Сити
4.2% (6)
0:3 Манчестер Сити
2.8% (4)
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