Тур: 32. Стадион: Фалмер. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
2 победы 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.29
Среднее время на гол
77
315
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
2.43
3.17
Среднее время на гол
37
28
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.85
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.28
|Гросс Паскаль
|9
|0.25
|Митома Каору
|7
|0.19
|Троссар Леандро
|7
|0.19
|Марч Соломон
|6
|0.17
|Уэлбек Данни
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|6
|0.17
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Энсисо Хулио
|3
|0.08
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Колуилл Леви
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|1
|Фоден Фил
|10
|0.28
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.25
|Гюндоган Илкай
|8
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.19
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.14
|Грилиш Джек
|5
|0.14
|Силва Бернарду
|4
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
8
6
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
29
59
Брайтон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
17% (6)
39% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
37
65
Голы по времени матча
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
6
18%
4
13%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
3
9%
8
25%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
7
21%
8
25%
61-75
9
26%
2
6%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Забито
37
60
17 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
19 Не забивали 17
4
11%
9
15%
1-15
6
16%
10
17%
16-30
7
19%
13
22%
31-45
9
24%
11
18%
46-60
5
14%
11
18%
61-75
6
16%
6
10%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
6
22%
6
35%
76-90
Забито
71
92
31 В 1-м тайме 47
40 Во 2-м тайме 45
23 Забивали первыми 31
5 Не забивали 2
10
14%
13
14%
1-15
11
15%
13
14%
16-30
10
14%
21
23%
31-45
13
18%
18
20%
46-60
12
17%
19
21%
61-75
15
21%
8
9%
76-90
Пропущено
49
32
25 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 24
9
18%
2
6%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
9
18%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
9 раз 25%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
163
711
136
414
811
216
217
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
152
117
98
513
710
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
342
1917
2511
1224
2016
531
1026
234
234
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|93 - 31
|88
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|70 - 50
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|36 - 42
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|36 - 20
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
5.8% (3)
Ничья
5.8% (3)
Манчестер Сити
88.5% (46)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
38.5% (20)
1:3 Манчестер Сити
13.5% (7)
0:2 Манчестер Сити
11.5% (6)
0:3 Манчестер Сити
7.7% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
2:1 Брайтон
3.8% (2)
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