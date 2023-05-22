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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брайтон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 53
Брайтон 5.7% (3)
X 7.5% (4)
Манчестер Сити 86.8% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Сити
4.18
4.50
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
2 победы 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.29

Среднее время на гол

77
315

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

2.43
3.17

Среднее время на гол

37
28

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.85
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.28
Гросс Паскаль 9 0.25
Митома Каору 7 0.19
Троссар Леандро 7 0.19
Марч Соломон 6 0.17
Уэлбек Данни 6 0.17
Фергюсон Эван 6 0.17
Ундав Дениз 4 0.11
Энсисо Хулио 3 0.08
Лаллана Адам 2 0.06
Эступиньян Первис 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Колуилл Леви 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 36 (7) 1
Фоден Фил 10 0.28
Альварес Хулиан 9 (1) 0.25
Гюндоган Илкай 8 0.22
Де Брёйне Кевин 7 0.19
Марез Рияд 5 (1) 0.14
Грилиш Джек 5 0.14
Силва Бернарду 4 0.11
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Палмер Коул 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 8 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 5 0
Вельтман Йоел 5 0
Данк Льюис 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Ундав Дениз 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хеке Ян-Поль 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0
Буонанотте Факундо 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
6
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

29
59
Брайтон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
17% (6)
39% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

37
65

Голы по времени матча

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
6
18%
4
13%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
3
9%
8
25%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
7
21%
8
25%
61-75
9
26%
2
6%
76-90

Пропущено

22
15
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Забито

37
60
17 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
19 Не забивали 17
4
11%
9
15%
1-15
6
16%
10
17%
16-30
7
19%
13
22%
31-45
9
24%
11
18%
46-60
5
14%
11
18%
61-75
6
16%
6
10%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
6
22%
6
35%
76-90

Забито

71
92
31 В 1-м тайме 47
40 Во 2-м тайме 45
23 Забивали первыми 31
5 Не забивали 2
10
14%
13
14%
1-15
11
15%
13
14%
16-30
10
14%
21
23%
31-45
13
18%
18
20%
46-60
12
17%
19
21%
61-75
15
21%
8
9%
76-90

Пропущено

49
32
25 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 24
9
18%
2
6%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
8
16%
6
19%
61-75
9
18%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
3
10 раз 28%
1
9 раз 25%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
1.5
16
3
7
11
2.5
13
6
4
14
3.5
8
11
2
16
4.5
2
17
1
17
5.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
7
1.5
9
8
5
13
2.5
7
10
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
34
2
19
17
1.5
25
11
12
24
2.5
20
16
5
31
3.5
10
26
2
34
4.5
2
34
1
35
5.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 28 4 4 93 - 31 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 36 18 7 11 70 - 50 61
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 36 11 10 15 36 - 42 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 18 10 3 5 36 - 20 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 18 5 4 9 17 - 24 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Брайтон.
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    • Прогнозы 53
    Брайтон 5.7% (3)
    X 7.5% (4)
    Манчестер Сити 86.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.18
    4.50
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брайтон
    5.8% (3)
    Ничья
    5.8% (3)
    Манчестер Сити
    88.5% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38.5% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    13.5% (7)
    0:2 Манчестер Сити
    11.5% (6)
    0:3 Манчестер Сити
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    2:1 Брайтон
    3.8% (2)
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    Брайтон
    Манчестер Сити
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