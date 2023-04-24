Тур: 4.
2:3
Конец матча
0'
0:1
17' ГолВестермарк Йеспер
1:1
25' ГолАндерссон Эрик
1:2
57' ГолВестермарк Йеспер
1:3
64' ГолСёдерберг Никлас
2:3
67' ГолПичках Пайя
77' Желтая карточкаАндерссон Эрик
80' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
90' Желтая карточкаЛиндквист Расмус
90' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
90'+7
Ход матча
17'
25'
1:1
57'
64'
67'
2:3
77'
90'
90'
23
Молин
Густав
30
Dusan
Jajic
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
- Основной состав
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сундсвалль
Эстер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|2
|0.4
|Пичках Пайя
|2
|0.4
|Симба Мунга
|1
|0.2
|Халлениус Линус
|1
|0.2
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.2
|Энгблум Понтус
|0
|0
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|1.6
|Бергмарк-Виберг Адам
|4 (1)
|0.8
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.6
|Ahmed Bonnah
|1
|0.2
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Хедлунд Себастьян
|3
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Adam Herdonsson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Сундсвалль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
8
Сундсвалль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0
Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Эстер
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3