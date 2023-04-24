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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Сундсвалль
2:3
Конец матча
Эстер
0'
0:1
17' Гол
Вестермарк Йеспер
1:1
25' Гол
Андерссон Эрик
1:2
57' Гол
Вестермарк Йеспер
1:3
64' Гол
Сёдерберг Никлас
2:3
67' Гол
Пичках Пайя
77' Желтая карточка
Андерссон Эрик
80' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
90' Желтая карточка
Линдквист Расмус
90' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
90'+7
23
Молин
Густав
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
19
Стенсхаген
Теодор
6
Линдквист
Расмус
30
Dusan
Jajic
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
9
Халлениус
Линус
21
Энгблум
Понтус
7
Андерссон
Эрик
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Сундсвалль
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Эстер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 2 0.4
Пичках Пайя 2 0.4
Симба Мунга 1 0.2
Халлениус Линус 1 0.2
Стенсхаген Теодор 1 0.2
Энгблум Понтус 0 0
Лундстрём Роберт 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 1.6
Бергмарк-Виберг Адам 4 (1) 0.8
Сёдерберг Никлас 3 0.6
Ahmed Bonnah 1 0.2
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Пичках Пайя 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 3 0
Хедлунд Себастьян 3 0
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Сундсвалль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
8
Сундсвалль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0
Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Эстер

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 5 0 0 16 - 6 15
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
9.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Родич Владимир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Вестермарк Йеспер бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сундсвалль 2:3 Эстер онлайн

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