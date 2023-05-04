Тур: 33. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
1:0
1' Гол в свои воротаЛукуми Джон
17' Undefined phrase: football_event_Лукуми Джон
19' Желтая карточкаЗанетти Паоло
27' Undefined phrase: football_event_Орсолини Риккардо
28' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
2:0
45' ГолАкпа-Акпро Жан-Даниэль
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
1:0
17'
19'
28'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Марин
Рэзван
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Болонья
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|4
|0.12
|Бальданци Томмазо
|4
|0.12
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.06
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.06
|Сатриано Мартин
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Паризи Фабьяно
|2
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|8 (2)
|0.24
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.24
|Пош Штефан
|5
|0.15
|Фергюсон Льюис
|4
|0.12
|Барроу Муса
|3
|0.09
|Сансоне Никола
|3
|0.09
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Паризи Фабьяно
|8
|1
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Пош Штефан
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
8
11
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Болонья
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
10
20
Эмполи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
18
31
Голы по времени матча
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Пропущено
17
26
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
7
41%
2
8%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
15%
6
29%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
5
38%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
8
33%
1
8%
76-90
Забито
27
42
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
3
11%
9
21%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
10
24%
46-60
6
22%
7
17%
61-75
6
22%
7
17%
76-90
Пропущено
41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
5
12%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
6
15%
11
28%
46-60
6
15%
8
21%
61-75
15
37%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Болонья
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Результаты матчей
Эмполи
Болонья
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
143
312
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
114
215
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
257
527
1418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|25
|4
|4
|68 - 23
|79
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|60 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 39
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|0:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 41
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|1:0 Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 40
|45
|13.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|14.
|1:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 42
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|29 - 59
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 17
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 9
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 29
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 2:0 Болонья
Исход игры
Эмполи
18.3% (23)
Ничья
53.2% (67)
Болонья
28.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
22.69% (27)
Меньше
77.31% (92)
Обе команды забьют
Да
71.43% (85)
Нет
28.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (58)
1:2 Болонья
12.7% (16)
0:1 Болонья
11.1% (14)
1:0 Эмполи
8.7% (11)
2:1 Эмполи
6.3% (8)
0:0 Ничья
5.6% (7)
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