Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

36' Сумаоро Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Орсолини Риккардо наказан за толчок Томмазо Балданци

33' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Камбьяги Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Камбьяги Николо пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

30' Удар от ворот произведет Болонья

29' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Болонья , будет отменен из-за фола.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Рефери не любит споров - именно за это Паризи Фабьяно сейчас получил желтую

27' Фантастический гол, где все сам сделал Орсолини Риккардо

26' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Томмазо Балданци наказан за толчок Моро Никола

24' Удар от ворот произведет Болонья

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

21' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Болонья

20' Томмазо Балданци оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Рефери не любит споров - именно за это Паоло Дзанетти сейчас получил желтую

18' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Болонья , будет отменен из-за фола.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Томмазо Балданци наказан за толчок Орсолини Риккардо

13' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Томмазо Балданци выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

10' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Болонья

4' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

4' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Лукуми Джон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Лукуми Джон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болонья начинает с центра поля