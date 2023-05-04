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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Эмполи
2:0
Первый тайм: 45+'
Болонья
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Лукуми Джон
17' Undefined phrase: football_event_
Лукуми Джон
19' Желтая карточка
Занетти Паоло
27' Undefined phrase: football_event_
Орсолини Риккардо
28' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
2:0
45' Гол
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
0:1. Автогол Джона Лукуми (видео...

Ход матча

1'
Лукуми Джон
1:0
17'
 
Лукуми Джон
19'
Занетти Паоло
 
27'
 
Орсолини Риккардо
28'
Паризи Фабьяно
 
38'
 
Бонифаци Кевин
Сумаоро Адама
45'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
(Марин Рэзван)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 126
Эмполи 18.3% (23)
X 53.2% (67)
Болонья 28.6% (36)
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Болонья
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7.80
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13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
28
Камбьяги
Николо
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
6
Моро
Никола
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
20
Эбишер
Мишель
Эмполи
4-3-1-2
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Болонья

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 4 0.12
Бальданци Томмазо 4 0.12
Капуто Франческо 2 (1) 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 8 (2) 0.24
Арнаутович Марко 8 (3) 0.24
Пош Штефан 5 0.15
Фергюсон Льюис 4 0.12
Барроу Муса 3 0.09
Сансоне Никола 3 0.09
Сориано Роберто 2 0.06
Домингес Николас 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 8 1
Хендерсон Лиам 8 0
Бандинелли Филиппо 8 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Пош Штефан 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Эмполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
11
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Болонья
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

10
20
Эмполи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Пропущено

17
26
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
7
41%
2
8%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
15%
6
29%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
5
38%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
8
33%
1
8%
76-90

Забито

27
42
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
3
11%
9
21%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
10
24%
46-60
6
22%
7
17%
61-75
6
22%
7
17%
76-90

Пропущено

41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
5
12%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
6
15%
11
28%
46-60
6
15%
8
21%
61-75
15
37%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Болонья
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2

Результаты матчей

Эмполи
Болонья

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
3
3
12
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
4
2
15
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
5
27
1.5
14
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 33 25 4 4 68 - 23 79
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 0:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 41 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Удинезе
 1:0 Заявка 33 11 12 10 43 - 40 45
13.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 33 8 11 14 27 - 42 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 0:1 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 0:1 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 16 6 8 2 28 - 17 26
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 1:0 Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 17 14 1 2 34 - 9 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 29 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 1:0 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 126
    Эмполи 18.3% (23)
    X 53.2% (67)
    Болонья 28.6% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Болонья
    3.10
    3.80
    7.80
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 2:0 Болонья

    Исход игры
    Эмполи
    18.3% (23)
    Ничья
    53.2% (67)
    Болонья
    28.6% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.69% (27)
    Меньше
    77.31% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46% (58)
    1:2 Болонья
    12.7% (16)
    0:1 Болонья
    11.1% (14)
    1:0 Эмполи
    8.7% (11)
    2:1 Эмполи
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    5.6% (7)
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