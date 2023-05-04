Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Болонья

50' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

48' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Болонья

44' Лукуми Джон наказан за толчок Томмазо Балданци

41' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

36' Сумаоро Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Орсолини Риккардо наказан за толчок Томмазо Балданци

33' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Камбьяги Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Камбьяги Николо из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Удар от ворот произведет Болонья

29' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Болонья , будет отменен из-за фола.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Рефери не любит споров - именно за это Паризи Фабьяно сейчас получил желтую

27' Фантастический гол, где все сам сделал Орсолини Риккардо

26' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Томмазо Балданци наказан за толчок Моро Никола

24' Удар от ворот произведет Болонья

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

21' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Болонья

20' Томмазо Балданци оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Рефери не любит споров - именно за это Паоло Дзанетти сейчас получил желтую

18' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Болонья , будет отменен из-за фола.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Томмазо Балданци наказан за толчок Орсолини Риккардо

13' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Томмазо Балданци выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

10' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Болонья

4' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

4' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Лукуми Джон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Лукуми Джон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болонья начинает с центра поля