Тур: 34. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Рапуано Антонио
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Милан
Лацио
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
38 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.5%
42.1%
18.4%
15 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.24
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.86
Среднее время на гол
58
105
Всего голов
61
39
Голов в среднем за матч
1.61
1.03
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
Среднее время на гол
56
87
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.36
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.24
|Диас Браим
|5
|0.15
|Мессиас Жуниор
|5
|0.15
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.09
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.3
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.3
|Андерсон Фелипе
|9
|0.27
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.18
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.15
|Педро Родригес
|4
|0.12
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Башич Тома
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Тиав Малик
|4
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|7
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|8
|0
|Лаццари Мануэль
|7
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Романьоли Алессио
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Результаты матчей
Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
7
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
19
24
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Лацио
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
15% (5)
45% (15)
Сухие победы
7
11
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
26
28
Голы по времени матча
Забито
29
25
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 20
3
10%
5
20%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
6
21%
5
20%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
5
50%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
4
18%
6
23%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
7
27%
61-75
6
27%
6
23%
76-90
Пропущено
21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Забито
51
51
22 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 26
5 Не забивали 6
7
14%
11
22%
1-15
8
16%
6
12%
16-30
7
14%
8
16%
31-45
7
14%
6
12%
46-60
10
20%
9
18%
61-75
12
24%
11
22%
76-90
Пропущено
41
25
20 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 4
24 Не пропускали 14
5
12%
0
0%
1-15
9
22%
1
4%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
5
12%
6
24%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
10
24%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1
Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3
Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0
Результаты матчей
Милан
Лацио
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Милан
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
115
89
313
314
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
611
79
215
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
276
1716
1518
528
627
330
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|69 - 23
|80
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|60 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 39
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|29 - 59
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Лацио
Исход игры
Милан
67.7% (90)
Ничья
22.6% (30)
Лацио
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
2:1 Милан
36.8% (49)
1:1 Ничья
17.3% (23)
1:0 Милан
15.8% (21)
1:2 Лацио
4.5% (6)
2:0 Милан
3.8% (5)
3:2 Милан
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лацио
1.5% (2)
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