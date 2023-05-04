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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Милан
 
Позже
Лацио
Прогнозы 37
Милан 86.5% (32)
X 10.8% (4)
Лацио 2.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лацио
2.02
3.55
4.32
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Лацио

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

38 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.5%
42.1%
18.4%
15 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:2
К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.24

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.53
0.86

Среднее время на гол

58
105

Всего голов

61
39

Голов в среднем за матч

1.61
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34

Среднее время на гол

56
87

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.36
Жиру Оливье 8 (1) 0.24
Диас Браим 5 0.15
Мессиас Жуниор 5 0.15
Эрнандес Тео 3 (1) 0.09
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.3
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.3
Андерсон Фелипе 9 0.27
Милинкович-Савич Сергей 6 0.18
Альберто Луис 5 (1) 0.15
Педро Родригес 4 0.12
Весино Матиас 2 0.06
Антонио Маркос 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Башич Тома 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 7 1
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Лаццари Мануэль 7 0
Весино Матиас 5 0
Романьоли Алессио 5 0
Катальди Данило 5 0
Казале Николо 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

7
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

19
24
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Лацио
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
15% (5)
45% (15)

Сухие победы

7
11

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

26
28

Голы по времени матча

Забито

29
25
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 20
3
10%
5
20%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
5
50%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
4
18%
6
23%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
7
27%
61-75
6
27%
6
23%
76-90

Пропущено

21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Забито

51
51
22 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 26
5 Не забивали 6
7
14%
11
22%
1-15
8
16%
6
12%
16-30
7
14%
8
16%
31-45
7
14%
6
12%
46-60
10
20%
9
18%
61-75
12
24%
11
22%
76-90

Пропущено

41
25
20 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 4
24 Не пропускали 14
5
12%
0
0%
1-15
9
22%
1
4%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
5
12%
6
24%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
10
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1
Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3
Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0

Результаты матчей

Милан
Лацио

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Милан
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
11
5
1.5
8
9
3
13
2.5
3
14
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
7
9
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
27
6
17
16
1.5
15
18
5
28
2.5
6
27
3
30
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 39 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Милан.
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    • Прогнозы 37
    Милан 86.5% (32)
    X 10.8% (4)
    Лацио 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лацио
    2.02
    3.55
    4.32
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    Прогнозы на матч Милан - Лацио

    Исход игры
    Милан
    86.5% (32)
    Ничья
    10.8% (4)
    Лацио
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    54.1% (20)
    1:0 Милан
    16.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    2:0 Милан
    5.4% (2)
    3:2 Милан
    5.4% (2)
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