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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Рома
0:1
Второй тайм: 51'
Интер Милан
0'
27' Желтая карточка
Манчини Джанлука
0:1
33' Гол
Димарко Федерико
0:1. Гол Федерико Димарко (видео...
Рома - Интер Пеллегрини создает ...

Ход матча

27'
Манчини Джанлука
 
33'
0:1
Димарко Федерико
(Дюмфрис Дензел)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 206 Количество передач 281
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 131
Рома 14.5% (19)
X 45% (59)
Интер Милан 40.5% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Интер Милан
8.60
4.50
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
52
Бове
Эдоардо
8
Матич
Неманья
20
Камара
Мохамед
III
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Белотти
Андреа
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
32
Димарко
Федерико
90
Лукаку
Ромелу
11
Корреа
Хоакин
Рома
3-5-1-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Рома
Интер Милан

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

41 матч

29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.39

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

63
59

Голов в среднем за матч

1.54
1.44

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

58
62

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.32
Абрахам Тэмми 8 0.24
Эль-Шаарави Стефан 5 0.15
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (1) 0.56
Джеко Эдин 9 0.26
Барелла Николо 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.15
Димарко Федерико 4 0.12
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

19
29
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Интер Милан
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

24
39

Голы по времени матча

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
6
27%
8
27%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Забито

46
60
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
7
15%
9
15%
1-15
5
11%
9
15%
16-30
8
17%
10
17%
31-45
6
13%
10
17%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
15
25%
76-90

Пропущено

30
35
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
3
10%
2
6%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
8
27%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0

Результаты матчей

Рома
Интер Милан

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
9 раз 27%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
8
9
4
12
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
9
7
1
16
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
17
16
5
28
2.5
10
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 33 25 5 3 69 - 23 80
2.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 1:0 Заявка 34 20 3 11 61 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
7.
Рома
 0:1 Заявка 34 17 7 10 45 - 32 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
4.
Интер Милан
 1:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 0:1 Заявка 17 10 2 5 24 - 11 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 1:0 Заявка 17 8 3 6 31 - 25 27
5.
Рома
 0:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
6.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Матич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, да и мяч всё же летел высоковато. 
  • Угловой
    54'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча на этот раз. 
  • 53'
    Барелла разогнал атаку по центру, у радиуса штрафной площади Николо резко остановился, далее последовала передача немного левее на Димарко, Федерико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Манчини и ушёл на угловой. 
  • 52'
    Залевски сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Никола не исполнение пробил в ближний угол ворот, Онана поймал мяч без особого труда. 
  • 51'
    Корреа вновь успешно совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Хоакин выполнил передачу в центр штрафной площади от линии штрафной, мяч полетел слишком сильно для Лукаку. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Белотти при обработке верхового мяча в центре поля подыграл себе рукой, Фабио Мареска всё видел и дал свисток в пользу "Интера". 
  • 49'
    Корреа вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Хоакин далеко не самым лучшим образом пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Матич полез на нескольких футболистов на левом фланге у штрафной площади "Интера", в итоге Неманья нарушил правила против Брозовича. 
  • 47'
    Всё же не изменяет себе "Интер", миланский клуб сразу же спокойно стал катать мяч на своей половине поля. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли "Интер" сейчас и дальше по большей части играть от обороны, чтобы ловить "Рому" на контратаках, либо команда Симоне Индзаги попытается удивить соперника и провести начало тайма первым номером. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Интер" в Риме пока что за счёт более качественного футбола и хорошей реализации моментов переигрывает "Рому" со счётом 1:0. Посмотрим, что команда Жозе Моуринью будет показывать дальше, но, если "волки" не добавят в атаке, они получат в свои ворота ещё как минимум один мяч, а уже после этого спасти матч будет крайне проблематично. 
  • Угловой
    45'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот в очередной раз. 
  • 45'
    Спинаццола из аута на левом фланге вбросил мяч к левому углу штрафной площади на Белотти, Дармиан не стал рисковать и в подкате выбил мяч на угловой. 
  • 45'
    Чалханоглу уже падая зацепил Пеллегрини, Лоренцо в итоге пока что прихрамывает, но конечно же пока капитана менять Жозе Моуринью не будет. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Пеллегрини теперь уже получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Ромы" очередная пауза в игре. 
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    • 45'
      Брозович попытался по центру убежать в штрафную площадь "Ромы", Матич и Кристанте грамотно сыграли в обороне и перехватили мяч. 
    • 45'
      Болельщики "Ромы" конечно же стараются активно гнать свою команду вперёд, но пока что "волки" своих болельщиков не особо впечатляют. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавил Фабио Мареска к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Залевски в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 43'
      Совсем немного осталось до перерыва, "Роме" стоит попытаться провести хотя бы одну голевую атаку до конца первого тайма. 
    • 42'
      Потенциально неплохую комбинацию на левом фланге разыгрывали футболисты миланского клуба, но в итоге в завершении момента они друг друга не поняли, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Бове слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дармиана. 
    • 40'
      Манчини с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Интера" перехватили мяч, но затем Барелла не смог выполнить передачу на ход Лукаку, не смогли игроки "Интера" провести контратаку. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Матич при смещении в центр с правого фланга слишком активно махал руками, в итоге получилась отмашка против Чалханоглу, Фабио Мареска решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 38'
      Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибаньес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Залевски. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
    • 36'
      Поднялся Бастони после паузы, всё нормально с защитником "Интера", готов Алессандро продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      35'
      Бастони получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Фабио Мареска нарушение правил не зафиксировал. Вновь вышли на поле врачи "Интера", вновь пауза в игре. 
    • 34'
      Мяч, который Федерико Димарко забил, сразу же был отложен, далее он будет выставлен на благотворительном аукционе. 
    • Описание гола
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Димарко!!! Дюмфрис совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Дензел выполнил прострел на дальний угол вратарской, Лукаку в подкате не смог пробить по воротам, но далее уже Залевски упустил Димарко, а Федерико в касание отправил мяч в сетку. 
    • 32'
      Вновь у нас игра успокоилась после небольшого всплеска активности, всё же решили команды пока что не форсировать события на поле. 
    • Угловой
      31'
      Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристанте сыграл не особо удачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 30'
      Бове теперь уже довольно неплохо поработал на левой половине поля, Эдоардо практически прорвался к штрафной площади, Дармиану пришлось выбивать мяч на угловой. 
    • 29'
      Чалханоглу пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Патрисиу выловил его без особого труда. 
    • Угловой
      28'
      Димарко с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
    • Желтая карточка
      27'
      Защитник "Ромы" Джанлука Манчини получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу. 
    • 26'
      Димарко получил передачу на ход по левому флангу к боковой линии штрафной площади, Федерико в касание выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Матича и ушёл на угловой. 
    • 25'
      Чалханоглу с правой половины поля выполнил перевод к левому угловому флажку, однако Димарко такого развития событий не жадл и сместился в штрафную площадь. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Ачерби нарушил правила в центре поля в борьбе за верховой мяч, на этот раз досталось Белотти. 
    • 23'
      Бастони с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дюмфрис не смог головой пробить по воротам, мяч полетел высоковато, Дензел в итоге запустил "свечу", а после этого на выходе уверенно сыграл Патрисиу. 
    • 22'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Лукаку к правому углу штрафной площади, Ромелу всё же продавил Кристанте, но затем обострить ситуацию форвард "Интера" не смог. 
    • 21'
      Бастони при выносе мяча со своей половины поля попал в лицо Залевски, но на этот раз обошлось без повреждений. 
    • 20'
      Поднялся Лукаку после паузы, всё нормально с Ромелу, показал форвард "Интера", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Вышли на поле врачи "Интера", нужно оказать помощь форварду миланского клуба, есть у Ромелу небольшие проблемы с плечом. 
    • Угловой
      18'
      Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" достаточно уверенно отбились, но Лукаку при этом получил повреждение в борьбе за верховой мяч. 
    • 17'
      Пеллегрини пробил по воротам от правого угла штрафной площади, Онана неплохо поработал и перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      16'
      Чалханоглу с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Ромы" внимательно сыграли при стандарте и без особого труда перехватили мяч. 
    • 15'
      Дюмфрис теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, Кристанте накрыл Дензела, мяч ушёл на угловой. 
    • Угловой
      14'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Онана грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 13'
      Брозович разогнал атаку по левой половине поля, затем Марсело выполнил заброс в центр штрафной площади, Лукаку в касание сбросил мяч назад к радиусу штрафной площади, Брозович в касание пробил по воротам, мяч задел Манчини и ушёл на угловой. 
    • 12'
      Поднялся Камара после паузы, вроде бы всё нормально с полузащитником "Ромы", готов он продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Камара получил повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Чалханоглу в центре поля при игре в подкате нарушил правила против Камара. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 9'
      "Рома" вновь спокойно контролирует мяч в центре поля, видимо сегодня пока что на особо результативную игру рассчитывать не приходится. 
    • 8'
      Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ромы". 
    • 7'
      Чалханоглу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пеллегрини. 
    • 6'
      Дюмфрис совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 5'
      "Интер" пока что решил поиграть от обороны, но при этом ничего особо серьёзного у "Ромы" в атаке также создать не получается. 
    • 4'
      Бове перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дюмфриса. 
    • 3'
      Залевски совершил проход вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Пеллегрини сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 2'
      Пока что относительно спокойно начинается наша игра, "Интер" и "Рома" ведут борьбу за контроль над мячом в центре поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Рома" должна сделать всё возможное, чтобы на домашнем поле переиграть "Интер" и вернуться в полноценную борьбу за место в Лиге чемпионов. Особенно ситуация стала непростой для "волков" после победы "Милана" над "Лацио". 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Рома.
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