Корреа вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Хоакин далеко не самым лучшим образом пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Белотти при обработке верхового мяча в центре поля подыграл себе рукой, Фабио Мареска всё видел и дал свисток в пользу "Интера".

Корреа вновь успешно совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Хоакин выполнил передачу в центр штрафной площади от линии штрафной, мяч полетел слишком сильно для Лукаку.

Залевски сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Никола не исполнение пробил в ближний угол ворот, Онана поймал мяч без особого труда.

Барелла разогнал атаку по центру, у радиуса штрафной площади Николо резко остановился, далее последовала передача немного левее на Димарко, Федерико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Манчини и ушёл на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча на этот раз.

Матич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, да и мяч всё же летел высоковато.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли "Интер" сейчас и дальше по большей части играть от обороны, чтобы ловить "Рому" на контратаках, либо команда Симоне Индзаги попытается удивить соперника и провести начало тайма первым номером.

Всё же не изменяет себе "Интер", миланский клуб сразу же спокойно стал катать мяч на своей половине поля.

Матич полез на нескольких футболистов на левом фланге у штрафной площади "Интера", в итоге Неманья нарушил правила против Брозовича.

Пеллегрини теперь уже получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Ромы" очередная пауза в игре.

Чалханоглу уже падая зацепил Пеллегрини, Лоренцо в итоге пока что прихрамывает, но конечно же пока капитана менять Жозе Моуринью не будет.

Спинаццола из аута на левом фланге вбросил мяч к левому углу штрафной площади на Белотти, Дармиан не стал рисковать и в подкате выбил мяч на угловой.

Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот в очередной раз.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Интер" в Риме пока что за счёт более качественного футбола и хорошей реализации моментов переигрывает "Рому" со счётом 1:0. Посмотрим, что команда Жозе Моуринью будет показывать дальше, но, если "волки" не добавят в атаке, они получат в свои ворота ещё как минимум один мяч, а уже после этого спасти матч будет крайне проблематично.

Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибаньес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Матич при смещении в центр с правого фланга слишком активно махал руками, в итоге получилась отмашка против Чалханоглу, Фабио Мареска решил обойтись без жёлтой карточки.

Манчини с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Интера" перехватили мяч, но затем Барелла не смог выполнить передачу на ход Лукаку, не смогли игроки "Интера" провести контратаку.

Бове слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дармиана.

Потенциально неплохую комбинацию на левом фланге разыгрывали футболисты миланского клуба, но в итоге в завершении момента они друг друга не поняли, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Совсем немного осталось до перерыва, "Роме" стоит попытаться провести хотя бы одну голевую атаку до конца первого тайма.

Залевски в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Четыре минуты добавил Фабио Мареска к основному времени первого тайма.

Болельщики "Ромы" конечно же стараются активно гнать свою команду вперёд, но пока что "волки" своих болельщиков не особо впечатляют.

Брозович попытался по центру убежать в штрафную площадь "Ромы", Матич и Кристанте грамотно сыграли в обороне и перехватили мяч.

37' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Залевски. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

36' Поднялся Бастони после паузы, всё нормально с защитником "Интера", готов Алессандро продолжать матч.

35' Бастони получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Фабио Мареска нарушение правил не зафиксировал. Вновь вышли на поле врачи "Интера", вновь пауза в игре.

34' Мяч, который Федерико Димарко забил, сразу же был отложен, далее он будет выставлен на благотворительном аукционе.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Димарко!!! Дюмфрис совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Дензел выполнил прострел на дальний угол вратарской, Лукаку в подкате не смог пробить по воротам, но далее уже Залевски упустил Димарко, а Федерико в касание отправил мяч в сетку.

32' Вновь у нас игра успокоилась после небольшого всплеска активности, всё же решили команды пока что не форсировать события на поле.

31' Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристанте сыграл не особо удачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

30' Бове теперь уже довольно неплохо поработал на левой половине поля, Эдоардо практически прорвался к штрафной площади, Дармиану пришлось выбивать мяч на угловой.

29' Чалханоглу пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Патрисиу выловил его без особого труда.

28' Димарко с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

27' Защитник "Ромы" Джанлука Манчини получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу.

26' Димарко получил передачу на ход по левому флангу к боковой линии штрафной площади, Федерико в касание выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Матича и ушёл на угловой.

25' Чалханоглу с правой половины поля выполнил перевод к левому угловому флажку, однако Димарко такого развития событий не жадл и сместился в штрафную площадь.

24' Ачерби нарушил правила в центре поля в борьбе за верховой мяч, на этот раз досталось Белотти.

23' Бастони с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дюмфрис не смог головой пробить по воротам, мяч полетел высоковато, Дензел в итоге запустил "свечу", а после этого на выходе уверенно сыграл Патрисиу.

22' Из глубины поля последовал заброс на ход Лукаку к правому углу штрафной площади, Ромелу всё же продавил Кристанте, но затем обострить ситуацию форвард "Интера" не смог.

21' Бастони при выносе мяча со своей половины поля попал в лицо Залевски, но на этот раз обошлось без повреждений.

20' Поднялся Лукаку после паузы, всё нормально с Ромелу, показал форвард "Интера", что он готов играть дальше.

19' Вышли на поле врачи "Интера", нужно оказать помощь форварду миланского клуба, есть у Ромелу небольшие проблемы с плечом.

18' Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" достаточно уверенно отбились, но Лукаку при этом получил повреждение в борьбе за верховой мяч.

17' Пеллегрини пробил по воротам от правого угла штрафной площади, Онана неплохо поработал и перевёл мяч на угловой.

16' Чалханоглу с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Ромы" внимательно сыграли при стандарте и без особого труда перехватили мяч.

15' Дюмфрис теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, Кристанте накрыл Дензела, мяч ушёл на угловой.

14' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Онана грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

13' Брозович разогнал атаку по левой половине поля, затем Марсело выполнил заброс в центр штрафной площади, Лукаку в касание сбросил мяч назад к радиусу штрафной площади, Брозович в касание пробил по воротам, мяч задел Манчини и ушёл на угловой.

12' Поднялся Камара после паузы, вроде бы всё нормально с полузащитником "Ромы", готов он продолжать матч.

11' Камара получил повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре.

10' Чалханоглу в центре поля при игре в подкате нарушил правила против Камара. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' "Рома" вновь спокойно контролирует мяч в центре поля, видимо сегодня пока что на особо результативную игру рассчитывать не приходится.

8' Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ромы".

7' Чалханоглу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пеллегрини.

6' Дюмфрис совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' "Интер" пока что решил поиграть от обороны, но при этом ничего особо серьёзного у "Ромы" в атаке также создать не получается.

4' Бове перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дюмфриса.

3' Залевски совершил проход вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Пеллегрини сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

2' Пока что относительно спокойно начинается наша игра, "Интер" и "Рома" ведут борьбу за контроль над мячом в центре поля.