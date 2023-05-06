Тур: 34. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Мареска Фабио
0:1
Второй тайм: 51'
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
206 Количество передач 281
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа «Интера»
-
2.40 Победа "Интера"
-
52
Бове
Эдоардо
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Интер Милан
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
41 матч
29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.39
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
63
59
Голов в среднем за матч
1.54
1.44
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
58
62
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.32
|Абрахам Тэмми
|8
|0.24
|Эль-Шаарави Стефан
|5
|0.15
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.12
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (1)
|0.56
|Джеко Эдин
|9
|0.26
|Барелла Николо
|5
|0.15
|Лукаку Ромелу
|5 (2)
|0.15
|Димарко Федерико
|4
|0.12
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.09
|Мхитарян Генрих
|3
|0.09
|Корреа Хоакин
|3
|0.09
|Госенс Робин
|3
|0.09
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Кристанте Бриан
|8
|1
|Жозе Моуринью
|4
|3
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Челик Мехмет
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Дибала Пауло
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
19
29
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Интер Милан
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
24
39
Голы по времени матча
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
29%
29%
7
23%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90
Забито
22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
6
27%
8
27%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Забито
46
60
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
7
15%
9
15%
1-15
5
11%
9
15%
16-30
8
17%
10
17%
31-45
6
13%
10
17%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
15
25%
76-90
Пропущено
30
35
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
3
10%
2
6%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
8
27%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0
Результаты матчей
Рома
Интер Милан
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
9 раз 27%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рома
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
79
89
412
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
512
97
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
267
1221
1716
528
1023
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|69 - 23
|80
|2.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|1:0 Заявка
|34
|20
|3
|11
|61 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|7.
|0:1 Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 32
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|29 - 59
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|4.
|1:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 11
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9