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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Рома
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 33
Рома 24.2% (8)
X 30.3% (10)
Интер Милан 45.5% (15)
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Рома
Ничья
Интер Милан
3.13
3.34
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Интер Милан

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

41 матч

29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.39

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

63
59

Голов в среднем за матч

1.54
1.44

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

58
62

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.33
Абрахам Тэмми 8 0.24
Эль-Шаарави Стефан 5 0.15
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (1) 0.58
Джеко Эдин 9 0.27
Барелла Николо 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.15
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
Димарко Федерико 3 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

19
29
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Интер Милан
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

24
39

Голы по времени матча

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
6
27%
8
27%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Забито

46
60
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
7
15%
9
15%
1-15
5
11%
9
15%
16-30
8
17%
10
17%
31-45
6
13%
10
17%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
15
25%
76-90

Пропущено

30
35
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
3
10%
2
6%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
8
27%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0

Результаты матчей

Рома
Интер Милан

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
9 раз 27%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
8
9
4
12
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
9
7
1
16
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
17
16
5
28
2.5
10
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 33
    Рома 24.2% (8)
    X 30.3% (10)
    Интер Милан 45.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Интер Милан
    3.13
    3.34
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рома - Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    22.9% (8)
    Ничья
    34.3% (12)
    Интер Милан
    42.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.88% (23)
    Меньше
    28.13% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    34.3% (12)
    2:1 Рома
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
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