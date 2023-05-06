Тур: 34. Стадион: Джованни Цини. Зрители: 13500 Главный судья: Гуида Марко
0'
1:0
41' ГолЧофани Даниэль
76' Желтая карточкаАгудело Кевин
2:0
77' ГолВаскес Хоан
79' Желтая карточкаАмпаду Этан
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
41'
1:0
76'
77'
2:0
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 13
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
250 Количество передач 560
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Специя
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|7 (1)
|0.21
|Чофани Даниэль
|7 (3)
|0.21
|Дессерс Сириль
|6
|0.18
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.38
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.09
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|1
|Васкес Хоан
|7
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Агудело Кевин
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
10
Кремонезе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
15
14
Кремонезе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
44% (15)
41% (14)
Специя
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
22
24
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
26
29
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
6
23%
4
14%
61-75
7
27%
8
28%
76-90
Забито
20
15
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
7
35%
1
7%
76-90
Пропущено
32
27
19 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
16%
5
19%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
7
22%
4
15%
31-45
1
3%
6
22%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
22%
6
22%
76-90
Забито
32
28
10 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
9%
7
25%
16-30
2
6%
9
32%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
5
18%
61-75
11
34%
1
4%
76-90
Пропущено
58
56
29 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 28
7
12%
7
13%
1-15
13
22%
7
13%
16-30
9
16%
9
16%
31-45
4
7%
11
20%
46-60
11
19%
8
14%
61-75
14
24%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3
Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0
Результаты матчей
Кремонезе
Специя
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
16 раз 47%
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
314
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
611
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
1816
925
1024
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|69 - 23
|80
|2.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 2:0 Специя
Исход игры
Кремонезе
44.5% (57)
Ничья
43% (55)
Специя
12.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
22.88% (27)
Меньше
77.12% (91)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (45)
1:0 Кремонезе
29.7% (38)
2:1 Кремонезе
12.5% (16)
1:2 Специя
4.7% (6)
0:1 Специя
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!