Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Emanuele Valeri из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Верде Даниэле бьет со штрафного в створ, но Марко Карнесекки держит все под контролем

83' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Чофани Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

80' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ампаду Этан получил желтую карточку от судьи

79' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Гальдамес Пабло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Агудело Кевин получил желтую карточку от судьи

76' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Кремонезе

73' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Специя

72' Оооо... вот это был удар! Бенасси Марко должен был забить с этой позиции.

72' Бенасси Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Гальдамес Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

67' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Кремонезе

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

62' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Эспозито Сальваторе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Эспозито Сальваторе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эспозито Сальваторе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Эспозито Сальваторе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эспозито Сальваторе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Специя

51' Гальдамес Пабло не смог попасть в створ ударом издали

51' Окереке Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Эспозито Сальваторе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Шомуродов Элдор и попал в перекладину!

47' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника