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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 13500 Главный судья: Гуида Марко
Кремонезе
2:0
Конец матча
Специя
0'
1:0
41' Гол
Чофани Даниэль
76' Желтая карточка
Агудело Кевин
2:0
77' Гол
Васкес Хоан
79' Желтая карточка
Ампаду Этан
90'+6
2:0. Гол Йохана Васкеса (видео)....
1:0. Гол Даньеля Чофани (видео)....

Ход матча

41'
Чофани Даниэль
1:0
53'
 
Нзола М'Бала
Бурабия Мехди
53'
 
Реца Аркадиуш
Николау Димитрис
61'
 
Верде Даниэле
Гьяси Эммануэль
65'
Бенасси Марко
Кастаньетти Микеле
 
65'
Кирикеш Влад
Феррари Алекс
 
76'
 
Агудело Кевин
77'
Васкес Хоан
(Гальдамес Пабло)
2:0
78'
 
Коваленко Виктор
Эспозито Сальваторе
78'
 
Ципот Тио
Агудело Кевин
79'
 
Ампаду Этан
88'
Афена-Гьян Феликс
Чофани Даниэль
 
90'
Буонаюто Кристиан
Окереке Давид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 13
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 250 Количество передач 560
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кремонезе 44.5% (57)
X 43% (55)
Специя 12.5% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
5
Васкес
Хоан
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
17
Серникола
Леонардо
27
Гальдамес
Пабло
77
Окереке
Давид
9
Чофани
Даниэль
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
8
Экдаль
Альбин
6
Бурабия
Мехди
25
Эспозито
Сальваторе
33
Агудело
Кевин
14
Шомуродов
Элдор
11
Гьяси
Эммануэль
Кремонезе
4-2-3-1
Специя
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Специя

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 7 (1) 0.21
Чофани Даниэль 7 (3) 0.21
Дессерс Сириль 6 0.18
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.38
Верде Даниэле 3 (1) 0.09
Бастони Симоне 2 0.06
Гьяси Эммануэль 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 1
Васкес Хоан 7 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Дессерс Сириль 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Агудело Кевин 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
10
Кремонезе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

15
14
Кремонезе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
44% (15)
41% (14)
Специя
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
6
23%
4
14%
61-75
7
27%
8
28%
76-90

Забито

20
15
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Пропущено

32
27
19 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
16%
5
19%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
7
22%
4
15%
31-45
1
3%
6
22%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
22%
6
22%
76-90

Забито

32
28
10 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
9%
7
25%
16-30
2
6%
9
32%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
5
18%
61-75
11
34%
1
4%
76-90

Пропущено

58
56
29 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 28
7
12%
7
13%
1-15
13
22%
7
13%
16-30
9
16%
9
16%
31-45
4
7%
11
20%
46-60
11
19%
8
14%
61-75
14
24%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3
Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0

Результаты матчей

Кремонезе
Специя

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
16 раз 47%
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
4
13
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
18
16
9
25
1.5
10
24
1
33
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 33 25 5 3 69 - 23 80
2.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
6.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Специя Ампаду Этан 1 9
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Весь список
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    Прогнозы 128
    Кремонезе 44.5% (57)
    X 43% (55)
    Специя 12.5% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 2:0 Специя

    Исход игры
    Кремонезе
    44.5% (57)
    Ничья
    43% (55)
    Специя
    12.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.88% (27)
    Меньше
    77.12% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (45)
    1:0 Кремонезе
    29.7% (38)
    2:1 Кремонезе
    12.5% (16)
    1:2 Специя
    4.7% (6)
    0:1 Специя
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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