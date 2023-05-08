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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Manuel Volpi
Эмполи
2:1
Второй тайм: 90+'
Салернитана
0'
28' Желтая карточка
Ловато Маттео
1:0
38' Гол
Камбьяги Николо
61' Желтая карточка
Бронн Дилан
2:0
63' Гол
Капуто Франческо
70' Желтая карточка
Бальданци Томмазо
2:1
86' Гол
90' Undefined phrase: football_event_
Пьяца Марко
2:1. Гол Кшиштофа Пёнтека (видео...
2:0. Гол Франческо Капуто (видео...
1:0. Гол Николо Камбьяги (видео)...

Ход матча

28'
 
Ловато Маттео
38'
Камбьяги Николо
(Эбюэхи Тайронн)
1:0
46'
 
Пёнтек Кшиштоф
Маджоре Джулио
46'
 
Данилюк Флавиус
Самбья Саломон
46'
 
Кастанос Григорис
Пирола Лоренцо
60'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Хендерсон Лиам
 
61'
 
Бронн Дилан
63'
Капуто Франческо
(Эбюэхи Тайронн)
2:0
67'
 
Бохинен Эмиль
Кулибали Лассана
70'
Бальданци Томмазо
 
79'
Бандинелли Филиппо
Бальданци Томмазо
 
79'
Пьяца Марко
Камбьяги Николо
 
86'
2:1
87'
 
Николусси Кавилья Ханс
Де Вильена Тонни
88'
Дестро Маттиа
Капуто Франческо
 
88'
Стоянович Петар
Эбюэхи Тайронн
 
90'
Пьяца Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 251 Количество передач 206
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 128
Эмполи 54.7% (70)
X 34.4% (44)
Салернитана 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Салернитана
2.32
3.00
57.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
35
Бальданци
Томмазо
8
Хендерсон
Лиам
28
Камбьяги
Николо
19
Капуто
Франческо
13
Очоа
Гильермо
2
Бронн
Дилан
66
Ловато
Маттео
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
25
Маджоре
Джулио
11
Ботхейм
Эрик
29
Диа
Булайе
Эмполи
4-2-3-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Салернитана

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.67
1.71

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
73

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.18
Бальданци Томмазо 4 0.12
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Пьяца Марко 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 15 (1) 0.44
Кандрева Антонио 4 0.12
Де Вильена Тонни 4 0.12
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.09
Кулибали Лассана 3 0.09
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 8 1
Хендерсон Лиам 9 0
Бандинелли Филиппо 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 8 0
Бронн Дилан 5 1
Брадарич Домагой 5 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Соуза Паулу 0 1
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Валенсия Диего 1 0
Ловато Маттео 1 0

Результаты матчей

Эмполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Салернитана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
9
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

10
24
Эмполи
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Салернитана
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

18
33

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

19
31
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
8
42%
6
19%
76-90

Забито

13
25
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
15%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
5
20%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
21%
5
20%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
8
33%
4
16%
76-90

Забито

29
39
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
3
10%
8
21%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
17%
3
8%
31-45
4
14%
8
21%
46-60
7
24%
7
18%
61-75
6
21%
8
21%
76-90

Пропущено

43
56
15 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
6
14%
9
16%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
5
12%
15
27%
31-45
6
14%
11
20%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
16
37%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0
Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1
Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Эмполи
Салернитана

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
8
9
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
2
15
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
23
10
6
27
1.5
12
21
1
32
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
10.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
11.
Удинезе
 2:0 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
12.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
13.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
14.
Эмполи
 3:1 Заявка 34 9 11 14 32 - 44 38
15.
Салернитана
 1:3 Заявка 34 7 14 13 42 - 57 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 0:2 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 2:0 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 3:1 Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 1:3 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 0:2 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 2:0 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 1:3 Заявка 17 2 8 7 16 - 33 14
16.
Эмполи
 3:1 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 0:2 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Специя Ампаду Этан 1 9
Весь список
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    • Описание гола
      90'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О О Л! Эмполи забивает! Пьяца Марко отличился.
    • 89'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 89'
      Пёнтек Кшиштоф из команды Салернитана перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Пьяца Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Николусси Кавилья Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.