Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

86' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф забивает ударом с правой ноги!

86' Кастанос Григорис пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

86' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Эмполи

85' Данилюк Флавиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

80' Удар от ворот произведет Эмполи

80' Де Вильена Тонни не смог попасть в створ ударом издали

80' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ботхейм Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Томмазо Балданци уходит с поля и его заменяет Бандинелли Филиппо

78' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

76' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Данилюк Флавиус из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

73' Удар от ворот произведет Салернитана

73' Паризи Фабьяно не смог попасть в створ ударом издали

73' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Маццокки Паскуале навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Томмазо Балданци получил желтую карточку от судьи

69' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Эмполи

68' Маццокки Паскуале не смог попасть в створ ударом издали

68' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эмполи будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Капуто Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Томмазо Балданци ослабляет давление, выбив мяч.

58' Томмазо Балданци выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Салернитана

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Паризи Фабьяно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Хендерсон Лиам не смог попасть в створ ударом издали

52' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ботхейм Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Лассана получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали

47' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.