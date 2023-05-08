Тур: 34. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Manuel Volpi
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
28' Желтая карточкаЛовато Маттео
1:0
38' ГолКамбьяги Николо
61' Желтая карточкаБронн Дилан
2:0
63' ГолКапуто Франческо
70' Желтая карточкаБальданци Томмазо
90' Undefined phrase: football_event_Пьяца Марко
Бонусы букмекеров
Ход матча
28'
38'
61'
63'
86'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
251 Количество передач 206
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Марин
Рэзван
11
Ботхейм
Эрик
29
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Салернитана
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.67
1.71
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
73
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.18
|Бальданци Томмазо
|4
|0.12
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.06
|Сатриано Мартин
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Паризи Фабьяно
|2
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|Пьяца Марко
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|15 (1)
|0.44
|Кандрева Антонио
|4
|0.12
|Де Вильена Тонни
|4
|0.12
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.09
|Кулибали Лассана
|3
|0.09
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Паризи Фабьяно
|8
|1
|Хендерсон Лиам
|9
|0
|Бандинелли Филиппо
|9
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|8
|0
|Бронн Дилан
|5
|1
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Соуза Паулу
|0
|1
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Салернитана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
9
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
10
24
Эмполи
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Салернитана
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
18
33
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
19
31
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
8
42%
6
19%
76-90
Забито
13
25
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
15%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
5
20%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
21%
5
20%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
8
33%
4
16%
76-90
Забито
29
39
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
3
10%
8
21%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
17%
3
8%
31-45
4
14%
8
21%
46-60
7
24%
7
18%
61-75
6
21%
8
21%
76-90
Пропущено
43
56
15 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
6
14%
9
16%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
5
12%
15
27%
31-45
6
14%
11
20%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
16
37%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0
Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1
Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Результаты матчей
Эмполи
Салернитана
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
412
89
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
215
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2310
627
1221
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|11.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|12.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|13.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|14.
|3:1 Заявка
|34
|9
|11
|14
|32 - 44
|38
|15.
|1:3 Заявка
|34
|7
|14
|13
|42 - 57
|35
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 41
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|0:2 Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|3:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|1:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|0:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 33
|14
|16.
|3:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9