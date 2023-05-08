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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Сассуоло
1:1
Второй тайм: 77'
Болонья
0'
1:0
15' Гол
Берарди Доменико
27' Желтая карточка
Пош Штефан
1:1
42' Гол
Домингес Николас
44' Желтая карточка
Лопес Максим
1:1. Гол Николаса Домингеса (вид...
1:0. Гол Доменико Берарди (видео...

Ход матча

15'
Берарди Доменико
(Дефрель Грегоре)
1:0
27'
 
Пош Штефан
42'
1:1
Домингес Николас
(Камбьясо Андреа)
44'
Лопес Максим
 
66'
Лорьенте Арман
Байрами Недим
 
66'
Харрауи Абдау
Энрике Матеус
 
68'
 
Арнаутович Марко
Орсолини Риккардо
76'
Торстведт Кристиан
Фраттези Давиде
 
76'
Альварес Агустин
Дефрель Грегоре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 170 Количество передач 244
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 125
Сассуоло 60% (75)
X 28% (35)
Болонья 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Болонья
3.70
3.64
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
20
Байрами
Недим
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
20
Эбишер
Мишель
Сассуоло
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Болонья

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.44

Среднее время на гол

69
62

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.21
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
63

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.26
Лорьенте Арман 7 (1) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.18
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.15
Энрике Матеус 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 9 (3) 0.26
Арнаутович Марко 8 (3) 0.24
Пош Штефан 5 0.15
Фергюсон Льюис 4 0.12
Барроу Муса 3 0.09
Домингес Николас 3 0.09
Сансоне Никола 3 0.09
Сориано Роберто 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Нето Руан 8 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Цортеа Надир 4 0
Энрике Матеус 3 0
Тольян Йереми 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Пош Штефан 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
13
Сассуоло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Болонья
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

15
20
Сассуоло
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
Болонья
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
12% (4)
42% (14)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
5
29%
29%
2
7%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
3
17%
6
29%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

33
13
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
6
18%
5
38%
46-60
2
6%
3
23%
61-75
8
24%
1
8%
76-90

Забито

39
44
19 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
4
10%
10
23%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
9
23%
5
11%
31-45
6
15%
10
23%
46-60
6
15%
7
16%
61-75
8
21%
8
18%
76-90

Пропущено

50
41
25 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
7
14%
3
7%
1-15
10
20%
7
17%
16-30
8
16%
8
20%
31-45
6
12%
11
27%
46-60
6
12%
9
22%
61-75
13
26%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0
Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Болонья
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1
Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1

Результаты матчей

Сассуоло
Болонья

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
12 раз 36%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
6
11
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
8
8
2
15
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
26
7
8
25
1.5
14
19
4
29
2.5
2
31
3
30
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 1:1 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 1:1 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 1:1 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 1:1 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.6% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Сассуоло 60% (75)
    X 28% (35)
    Болонья 12% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Болонья
    3.70
    3.64
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сассуоло 1:1 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Болонья

    Исход игры
    Сассуоло
    60% (75)
    Ничья
    28% (35)
    Болонья
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    37.6% (47)
    1:1 Ничья
    24.8% (31)
    1:0 Сассуоло
    18.4% (23)
    1:2 Болонья
    5.6% (7)
    0:1 Болонья
    4% (5)
    0:2 Болонья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Болонья
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