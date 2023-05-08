Тур: 34. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0'
1:0
15' ГолБерарди Доменико
27' Желтая карточкаПош Штефан
1:1
42' ГолДомингес Николас
44' Желтая карточкаЛопес Максим
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
27'
42'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
428 Количество передач 478
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Болонья
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.44
Среднее время на гол
69
62
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.21
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
63
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.26
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.18
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.15
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|9 (3)
|0.26
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.24
|Пош Штефан
|5
|0.15
|Фергюсон Льюис
|4
|0.12
|Барроу Муса
|3
|0.09
|Домингес Николас
|3
|0.09
|Сансоне Никола
|3
|0.09
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Нето Руан
|8
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Цортеа Надир
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Тольян Йереми
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
14
Сассуоло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Болонья
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
15
20
Сассуоло
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
24% (8)
24% (8)
Болонья
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
21
34
Голы по времени матча
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
9%
4
17%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
6
27%
5
21%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
17%
4
14%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
5
28%
2
7%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
3
17%
6
29%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
33
13
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
6
18%
5
38%
46-60
2
6%
3
23%
61-75
8
24%
1
8%
76-90
Забито
40
45
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
5
13%
10
22%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
9
23%
6
13%
31-45
6
15%
10
22%
46-60
6
15%
7
16%
61-75
8
20%
8
18%
76-90
Пропущено
51
42
26 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
7
14%
4
10%
1-15
10
20%
7
17%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
6
12%
11
26%
46-60
6
12%
9
21%
61-75
13
25%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0
Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Болонья
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1
Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1
Результаты матчей
Сассуоло
Болонья
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
413
611
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
89
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
277
826
1420
430
232
331
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|41 - 50
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|42 - 56
|35
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 41
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Болонья
Исход игры
Сассуоло
60% (75)
Ничья
28% (35)
Болонья
12% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
37.6% (47)
1:1 Ничья
24.8% (31)
1:0 Сассуоло
18.4% (23)
1:2 Болонья
5.6% (7)
0:1 Болонья
4% (5)
0:2 Болонья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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