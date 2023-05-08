Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Арнаутович Марко пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

80' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сассуоло

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

75' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Камбьясо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Болонья

72' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Сассуоло

71' Камбьясо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Камбьясо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Сассуоло

68' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Болонья

64' Барроу Муса пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

63' Удар от ворот произведет Сассуоло

63' Удар от ворот произведет Болонья

61' Удар от ворот произведет Болонья

60' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

59' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

58' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Сассуоло

57' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Болонья

55' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Сассуоло

54' Камбьясо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Барроу Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

50' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля