Тур: 30. Стадион: Евроборг. Главный судья: Мартенс Ричард
0:0
Перерыв
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
37
Халуш
Матей
18
Дубвик
Исак
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
НЕК Неймеген
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.31
Среднее время на гол
42
68
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
56
42
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|11 (1)
|0.37
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|Крюгер Флориан
|3
|0.1
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|8 (2)
|0.27
|Таннан Уссама
|6
|0.2
|Маркеш Педру
|5
|0.17
|Тавшан Элаис
|3
|0.1
|Маттссон Магнус
|3
|0.1
|Маркес Иван
|3
|0.1
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Таннан Уссама
|6
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
1
Гронинген
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
33
8
Волевые поражения
2
23
Гронинген
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
НЕК Неймеген
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
36
10
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
7
41%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
26
12
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
4
15%
3
25%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
23%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
10
38%
1
8%
76-90
Забито
10
27
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
10%
2
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
1
10%
7
26%
46-60
5
50%
4
15%
61-75
1
10%
10
37%
76-90
Пропущено
34
21
9 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
13
38%
3
14%
76-90
Забито
27
39
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
5
19%
2
5%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
9
33%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
7
26%
5
13%
61-75
4
15%
13
33%
76-90
Пропущено
60
33
22 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
8
13%
6
18%
1-15
6
10%
6
18%
16-30
8
13%
6
18%
31-45
5
8%
6
18%
46-60
10
17%
5
15%
61-75
23
38%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1
Результаты матчей
Гронинген
НЕК Неймеген
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гронинген
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
59
69
212
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1811
623
920
227
722
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|73 - 28
|73
|2.
|30
|20
|5
|5
|81 - 35
|65
|3.
|30
|18
|8
|4
|79 - 32
|62
|4.
|30
|18
|6
|6
|59 - 32
|60
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|30
|12
|9
|9
|46 - 45
|45
|8.
|30
|10
|8
|12
|46 - 52
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|0:0
|30
|7
|15
|8
|38 - 34
|36
|11.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|0:0
|30
|4
|6
|20
|28 - 59
|18
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|8.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|0:0
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 25
|13
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|31 - 32
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|12 - 12
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|0:0
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8