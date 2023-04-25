Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

24' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сандлер Филипп нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.

20' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

20' Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали

20' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

19' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

19' Идеальный солнечный день для футбола

18' Матч приостановлен

18' Матч прерван

17' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

15' Хове Йохан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Хове Йохан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ирандуст Далехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Дубвик Исак из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Антман Оливер из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Виллемс Джетро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Соренсен Мадс Бек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Виллемс Джетро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Дубвик Исак из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

2' Томаш Суслов выиграл воздушное противоборство у Брюин Джорди

1' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля