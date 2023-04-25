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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Гронинген
0:0
Перерыв
НЕК Неймеген
0'

Ход матча

13'
Мусампа Норден
Виллемс Джетро
 
18'
Дуарте Ларос
Хове Йохан
 
18'
Luciano Valente
Антман Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
НЕК Неймеген
2.95
2.95
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леувенбург
Петер
12
Балкер
Радинио
37
Халуш
Матей
29
Соренсен
Мадс
Бек
15
Виллемс
Джетро
10
Ирандуст
Далехо
8
Хове
Йохан
7
Суслов
Томаш
18
Дубвик
Исак
21
Антман
Оливер
9
Пепи
Рикардо
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Гронинген
4-4-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
НЕК Неймеген

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
4:3
К
1:2
Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.31

Среднее время на гол

42
68

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.85
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

56
42

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 11 (1) 0.37
Нгонж Сириль 3 0.1
Крюгер Флориан 3 0.1
Хове Йохан 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Дуарте Ларос 1 0.03
Ларсен Йорген 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 8 (2) 0.27
Таннан Уссама 6 0.2
Маркеш Педру 5 0.17
Тавшан Элаис 3 0.1
Маттссон Магнус 3 0.1
Маркес Иван 3 0.1
Эль-Каруани Суфьян 2 0.07
Сиссоко Ибрагим I 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Брюин Джорди 1 0.03
Пропер Дирк 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Суслов Томаш 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Халуш Матей 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Thom van Bergen 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Таннан Уссама 6 1
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркеш Педру 1 0
Димата Ландри 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0

Результаты матчей

Гронинген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
1
Гронинген
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

33
8

Волевые поражения

2
23
Гронинген
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
НЕК Неймеген
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

36
10

Волевые поражения

12
24

Голы по времени матча

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
7
41%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

26
12
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
4
15%
3
25%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
23%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
10
38%
1
8%
76-90

Забито

10
27
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
10%
2
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
1
10%
7
26%
46-60
5
50%
4
15%
61-75
1
10%
10
37%
76-90

Пропущено

34
21
9 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
13
38%
3
14%
76-90

Забито

27
39
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
5
19%
2
5%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
9
33%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
7
26%
5
13%
61-75
4
15%
13
33%
76-90

Пропущено

60
33
22 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
8
13%
6
18%
1-15
6
10%
6
18%
16-30
8
13%
6
18%
31-45
5
8%
6
18%
46-60
10
17%
5
15%
61-75
23
38%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Гронинген
НЕК Неймеген

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гронинген
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
6
9
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
5
9
1
14
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
18
11
6
23
1.5
9
20
2
27
2.5
7
22
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 30 18 6 6 59 - 32 60
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 30 12 9 9 46 - 45 45
8.
Валвейк
 30 10 8 12 46 - 52 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
НЕК Неймеген
 0:0 30 7 15 8 38 - 34 36
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 0:0 30 4 6 20 28 - 59 18
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 0:0 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 0:0 15 3 4 8 18 - 25 13
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 15 6 4 5 31 - 32 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 0:0 15 4 6 5 12 - 12 18
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 0:0 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
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    Гронинген
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.95
    2.95
    2.85
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