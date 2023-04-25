Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Команда НЕК Неймеген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

84' 'Г О О О О О Л - Брюин Джорди из команды НЕК Неймеген забивает с пенальти! Он пробил правой. Петер Леувенбург был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

82' УДАЛЕНИЕ! - Дуарте Ларос получает красную карточку за фол на сопернике

81' Удар от ворот произведет Гронинген

81' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Гронинген

67' Томаш Суслов ослабляет давление, выбив мяч.

67' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Томаш Суслов наказан за толчок Маттссон Магнус

63' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

62' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Гронинген

61' Сандлер Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

59' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

52' Томаш Суслов получил желтую карточку от судьи

52' Судья свистит. Томаш Суслов атаковал сзади соперника. Это Димата Ландри заработал своей команде штрафной

52' Рикардо Пепи возвращается на поле.

51' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардо Пепи получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рикардо Пепи из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Хорошую попытку сделал Дубвик Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля