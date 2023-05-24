Тур: 4.
2:2
Второй тайм: 70'
0'
1:0
17' Гол в свои воротаGonzalo Lujan Melli
1:1
20' ГолМарони Гонсало
2:1
25' ГолРомеро Сильвио
54' Желтая карточкаJose Welison
2:2
56' ГолМарони Гонсало
59' Желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
Ход матча
17'
20'
1:1
25'
2:1
54'
56'
2:2
20
Dudu
V1
4
Тити
2
Tinga
I
27
Calebe
17
Jose
Welison
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
2 Tinga IЗащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Vinicius3
-
11 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Siro Rosane
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.5
|Почеттино Томас
|2
|0.5
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.5
|Juan Martin Lucero
|1
|0.25
|Jose Welison
|1
|0.25
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.25
|Moises Vieira
|1
|0.25
|Calebe
|1
|0.25
|Picachu
|1 (1)
|0.25
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2
|0.5
|Federico Gattoni
|1
|0.25
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тити
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|1
|1
|Federico Gattoni
|0
|1
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Рафа II
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сан-Лоренсо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо
Точный счет
4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|2.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2