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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Форталеза Сеара
2:2
Второй тайм: 70'
Сан-Лоренсо
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Gonzalo Lujan Melli
1:1
20' Гол
Марони Гонсало
2:1
25' Гол
Ромеро Сильвио
54' Желтая карточка
Jose Welison
2:2
56' Гол
Марони Гонсало
59' Желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
19
Emanuel
Britez
4
Тити
2
Tinga
I
27
Calebe
17
Jose
Welison
8
Александр
Кайо
21
Moises
Vieira
7
Почеттино
Томас
18
Ромеро
Сильвио
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
3
Карлос
Санчес
22
Кампи
Гастон
35
Gonzalo
Lujan
Melli
21
Malcom
Braida
50
Francisco
Perruzzi
8
Марони
Гонсало
5
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
9
Бланди
Николас
Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо

История личных встреч

Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.5
Почеттино Томас 2 0.5
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.5
Juan Martin Lucero 1 0.25
Jose Welison 1 0.25
Guilherme dos Santos IX 1 0.25
Moises Vieira 1 0.25
Calebe 1 0.25
Picachu 1 (1) 0.25
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 0.5
Federico Gattoni 1 0.25

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Александр Кайо 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 1
Federico Gattoni 0 1
Баталья Аугусто 1 0
Рафа II 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сан-Лоренсо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо

Точный счет

4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:2 4 3 1 0 14 - 3 10
2.
Сан-Лоренсо
 2:2 4 1 2 1 3 - 4 5
3.
Палестино
 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
2.
Палестино
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Мерида
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сан-Лоренсо
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 2:2 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Форталеза Сеара
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Эстудиантес Мерида
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Форталеза Сеара
    Ничья
    Сан-Лоренсо
    2.45
    6.60
    6.20
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