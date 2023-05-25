Тур: 4.
0:0
Второй тайм: 83'
0'
45' Желтая карточкаLucas Blondel
51' Желтая карточкаEstefano Arango
64' Желтая карточкаJuan Arboleda
80' Красная карточкаFabian Mosquera
Ход матча
45'
51'
64'
80'
24
Martin
Garay
32
Ретеги
Матео
1
Neto
IV
23
Jose
Cuenu
15
Ньето
Хуан
27
Diego
Herazo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
1 Neto IVВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Jose CuenuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ньето ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego HerazoНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
34 Facundo Bone
-
30 Brayan Gil
-
-
25 Kevin Perez
-
28 Juan Rubiano
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Тигре
Депортес Толима
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меносси Лукас
|1
|0.25
|Lucas Blondel
|1
|0.25
|Колидио Факундо
|1
|0.25
|Tomas Badaloni
|1
|0.25
|Ретеги Матео
|1 (1)
|0.25
Депортес Толима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Bone
|1
|0.25
|Diego Herazo
|1
|0.25
|Yeison Guzman
|1 (1)
|0.25
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|3
|0
|Кастро Алексис
|2
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Депортес Толима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leider Riascos
|2
|1
|Juan David Rios
|2
|0
|Fabian Mosquera
|2
|0
|Estefano Arango
|1
|0
|Juan Arboleda
|1
|0
|Yeison Guzman
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Junior Alexis Hernandez
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
0
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Депортес Толима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2
Депортес Толима
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Унион Магдалена - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Альянса Петролера 2:1 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Ягуарес де Кордова 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2
Результаты матчей
Тигре
Депортес Толима
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тигре
Депортес Толима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2