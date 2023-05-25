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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Тигре
0:0
Второй тайм: 83'
Депортес Толима
0'
45' Желтая карточка
Lucas Blondel
51' Желтая карточка
Estefano Arango
64' Желтая карточка
Juan Arboleda
80' Красная карточка
Fabian Mosquera

Ход матча

45'
Lucas Blondel
 
51'
 
Estefano Arango
64'
 
Facundo Bone
Yeison Guzman
64'
 
Brayan Gil
Diego Herazo
64'
 
Juan Arboleda
67'
Молинас Аарон
Cristian Zabala
 
80'
 
Fabian Mosquera
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Депортес Толима
2.60
7.00
7.80
Все Коэффициенты
23
Gonzalo
Marinelli
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
2
Victor
Emanuel
Aguilera
17
Lucas
Blondel
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
27
Cristian
Zabala
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
1
Neto
IV
4
Leider
Riascos
21
Juan
Arboleda
23
Jose
Cuenu
20
Junior
Alexis
Hernandez
19
Fabian
Mosquera
15
Ньето
Хуан
18
Estefano
Arango
10
Yeison
Guzman
33
Steven
Lucumi
27
Diego
Herazo
Тигре
Депортес Толима

История личных встреч

Тигре
Депортес Толима

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меносси Лукас 1 0.25
Lucas Blondel 1 0.25
Колидио Факундо 1 0.25
Tomas Badaloni 1 0.25
Ретеги Матео 1 (1) 0.25
Депортес Толима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Bone 1 0.25
Diego Herazo 1 0.25
Yeison Guzman 1 (1) 0.25

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 3 0
Кастро Алексис 2 0
Sebastian Prieto 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Cristian Zabala 1 0
Молинас Аарон 1 0
Депортес Толима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leider Riascos 2 1
Juan David Rios 2 0
Fabian Mosquera 2 0
Estefano Arango 1 0
Juan Arboleda 1 0
Yeison Guzman 1 0
Diego Herazo 1 0
Junior Alexis Hernandez 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
0
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Депортес Толима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2
Депортес Толима
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Унион Магдалена - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Альянса Петролера 2:1 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Ягуарес де Кордова 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2

Результаты матчей

Тигре
Депортес Толима

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тигре
Депортес Толима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 4 3 1 0 6 - 0 10
2.
Тигре
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Депортес Толима
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 4 0 0 4 0 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Депортес Толима
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Тигре
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Депортес Толима
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    УДАЛЕНИЕ! - Fabian Mosquera увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    78'
    Fabian Mosquera получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Cristian Zabala уходит с поля. Молинас Аарон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Juan Arboleda получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Diego Herazo уходит с поля. Brayan Gil выходит вместо него
  • 64'
    Yeison Guzman уходит с поля. Facundo Bone выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Estefano Arango получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Lucas Blondel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Депортес Толима
2.60
7.00
7.80
Все Коэффициенты
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