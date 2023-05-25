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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Депортиво Перейра
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
9' Желтая карточка
Juan Quintero II
33' Желтая карточка
Бриаско-Балекян Норберто
68' Желтая карточка
Jimer Fory
69' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
74' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
0:0
77' Не забитый пенальти
Juan Zuluaga
1:0
78' Гол
Родригес Арлей
80' Желтая карточка
Johan Bocanegra
82' Желтая карточка
Angelo Rodriguez
90'+10
1
Кинтана
Альдаир
14
Juan
Quintero
II
25
Jhonny
Vasquez
26
Yeison
Suarez
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
18
Maicol
Medina
20
Yilmar
Velasquez
11
Johan
Bocanegra
9
Angelo
Rodriguez
28
Juan
Santacruz
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
5
Варела
Алан
11
Пайеро
Мартин
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Депортиво Перейра
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Депортиво Перейра
Бока Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.5
Angelo Rodriguez 1 0.25
Родригес Арлей 1 0.25
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.25
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.5
Вилья Себастьян 1 0.25
Варела Алан 1 0.25

Карточки

Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Angelo Rodriguez 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Johan Bocanegra 2 0
Jhonny Vasquez 1 0
Родригес Арлей 1 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 2 0
Вальдес Бруно 0 1
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Варела Алан 1 0
Валентини Николас 1 0
Барко Валентин 1 0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Депортиво Перейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1
Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Ягуарес де Кордова - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Депортиво Перейра
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Депортиво Перейра
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 4 2 1 1 4 - 2 7
2.
Депортиво Перейра
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Коло-Коло
 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Монагас
 4 0 2 2 2 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Монагас
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Депортиво Перейра
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Монагас
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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