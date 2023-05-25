Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаJuan Quintero II
33' Желтая карточкаБриаско-Балекян Норберто
68' Желтая карточкаJimer Fory
69' Желтая карточкаВейгандт Марсело
74' Желтая карточкаФигаль Хорхе
0:0
77' Не забитый пенальтиJuan Zuluaga
1:0
78' ГолРодригес Арлей
80' Желтая карточкаJohan Bocanegra
82' Желтая карточкаAngelo Rodriguez
90'+10
Ход матча
68'
69'
74'
77'
0:0
78'
1:0
80'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan ZuluagaЗащитник
-
27 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Eber Moreno
-
32 Javier Mena
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Депортиво Перейра
Бока Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.5
|Angelo Rodriguez
|1
|0.25
|Родригес Арлей
|1
|0.25
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.25
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|2
|0.5
|Вилья Себастьян
|1
|0.25
|Варела Алан
|1
|0.25
Карточки
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maicol Medina
|2
|1
|Angelo Rodriguez
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Johan Bocanegra
|2
|0
|Jhonny Vasquez
|1
|0
|Родригес Арлей
|1
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Larry Angulo
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Вальдес Бруно
|0
|1
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Депортиво Перейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1
Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Ягуарес де Кордова - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1
Результаты матчей
Депортиво Перейра
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Депортиво Перейра
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|4.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2