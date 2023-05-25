Тур: 4.
2:1
Второй тайм: 76'
0'
0:1
20' ГолGuilherme de Aguiar Camacho
39' Желтая карточкаNicolas Fernandez2
45' Желтая карточкаGonzalo Sosa
45' Желтая карточкаJoaquim
45' Вторая желтая карточкаJoaquim
1:1
45' ГолGonzalo Sosa
45' Желтая карточкаЖуан Пауло
2:1
55' ГолGonzalo Sosa
Ход матча
20'
45'
45'
45'
45'
1:1
45'
46'
55'
2:1
16
Oliver
Rojas
21
Марсело
Диас
11
Luis
Riveros
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Oliver RojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis RiverosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
26 Ian Godoy
-
-
-
-
Главный тренер: Luca Marcogiuseppe
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
5 АлисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
37 Ed Carlos
-
-
-
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
История личных встреч
Аудакс Итальяно
Сантос
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|3
|0.75
|Рамос Гонсало
|1
|0.25
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.25
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.25
Карточки
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gonzalo Sosa
|2
|0
|Nicolas Fernandez2
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Matias Sepulveda
|1
|0
|Oliver Rojas
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquim
|1
|1
|Rodrigo Fernandez2
|2
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0
Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0
Сантос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0
Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1
Результаты матчей
Аудакс Итальяно
Сантос
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аудакс Итальяно
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2