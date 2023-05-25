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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Аудакс Итальяно
2:1
Второй тайм: 76'
Сантос
0'
0:1
20' Гол
Guilherme de Aguiar Camacho
39' Желтая карточка
Nicolas Fernandez2
45' Желтая карточка
Gonzalo Sosa
45' Желтая карточка
Joaquim
45' Вторая желтая карточка
Joaquim
1:1
45' Гол
Gonzalo Sosa
45' Желтая карточка
Жуан Пауло
2:1
55' Гол
Gonzalo Sosa

Ход матча

8'
Nicolas Fernandez2
Рамос Гонсало
 
20'
0:1
Guilherme de Aguiar Camacho
39'
Nicolas Fernandez2
 
45'
Gonzalo Sosa
 
45'
 
Joaquim
45'
 
Joaquim
45'
Gonzalo Sosa
1:1
45'
 
Жуан Пауло
46'
 
Майкон Перейра
Алисон
55'
Gonzalo Sosa
2:1
62'
 
Сотельдо Йеферсон
Daniel Rivera
Лучшие коэффициенты
Аудакс Итальяно
Ничья
Сантос
2.90
6.90
32.00
Все Коэффициенты
12
Tomas
Ahumada
16
Oliver
Rojas
29
Sebastian
Pereira
2
Лабрин
Карлос
28
Сереседа
Роберто
20
Gabriel
Hachen
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
19
Рамос
Гонсало
11
Luis
Riveros
9
Gonzalo
Sosa
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
5
Алисон
II
7
Daniel
Rivera
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
11
Angelo
Borges
36
Deivid
de
Souza
Аудакс Итальяно
Сантос

История личных встреч

Аудакс Итальяно
Сантос

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КС
0:0
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 3 0.75
Рамос Гонсало 1 0.25
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0.25
Габриэль Эдуардо 1 0.25

Карточки

Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 2 0
Gonzalo Sosa 2 0
Nicolas Fernandez2 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Matias Sepulveda 1 0
Oliver Rojas 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquim 1 1
Rodrigo Fernandez2 2 0
Дуглас XV 1 0
Жуан Пауло 1 0
Лима Лукас III 1 0
Lucas Pires 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Сантос Натан 1 0
Odair Hellmann 1 0

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аудакс Итальяно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0
Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0
Сантос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0
Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
Сантос

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аудакс Итальяно
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Аудакс Итальяно
 2:1 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Сантос
 1:2 4 1 1 2 2 - 3 4
4.
Блуминг
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 2:1 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сантос
 1:2 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Аудакс Итальяно
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    52'
    Жуан Пауло получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Марсело Диас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Gonzalo Sosa бьет в цель!
  • 47'
    Хоаким получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Хоаким получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Gonzalo Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Daniel Ruiz сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Гильерме Камачо бьет в цель!
    • 8'
      Gonzalo Rios уходит с поля. Nicolas Fernandez выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Аудакс Итальяно.
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    Аудакс Итальяно
    Ничья
    Сантос
    2.90
    6.90
    32.00
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