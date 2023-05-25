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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Аргентинос Хуниорс
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
76' Желтая карточка
Рони
78' Красная карточка
Thiago Nuss
84' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+5
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
21
Fabricio
Dominguez
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
18
Santiago
Gabriel
Montiel
7
Кабрера
Хавьер
10
Gaston
Veron
22
Carlos
Miguel2
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
28
Adson
5
Вера
Фаусто
15
Паулиньо
Жозе
7
Майкон
Барберан
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Коринтианс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.5
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.25
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.25
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.75
Бальбуэна Фабиан 1 0.25

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 3 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 2 0
Adson 1 0
Рони 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Жил Карлос 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Педринью Роша 1 0
Алберто Юри 1 0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
Коринтианс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аргентинос Хуниорс
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Индепендьенте дель Валле
 4 2 0 2 4 - 3 6
3.
Коринтианс
 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 4 1 1 2 3 - 7 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 5 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Коринтианс
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Леонель Гонсалес уходит с поля. Luciano Sanchez выходит вместо него
  • 94'
    Santiago Gabriel Montiel уходит с поля. Пабло Миниссале выходит вместо него
  • 91'
    Адсон уходит с поля. Wesley выходит вместо него
  • 90'
    Bidu уходит с поля. Фабио Сантос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Murillo получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    УДАЛЕНИЕ! - Thiago Nuss увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Паулиньо уходит с поля. Рони выходит вместо него
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