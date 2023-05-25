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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Ньюбленсе
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
34' Гол
Габриэл Барбоза
42' Желтая карточка
Ривера Мануэль
58' Желтая карточка
Видаль Артуро
64' Желтая карточка
Лоло Рейес
67' Желтая карточка
Рубио Патрисио
1:1
72' Гол
Jorge Henriquez
74' Желтая карточка
Жерсон Сантос
76' Желтая карточка
Viktor Hugo
90'+5
1
Nicola
Perez
18
Bernardo
Cerezo
5
Rafael
Caroca
33
Nicolas
Zalazar
21
Raimundo
Rebolledo
14
Giovanni
Campusano
11
Juan
Leiva
6
Лоло
Рейес
28
Ривера
Мануэль
7
Bayron
Oyarzo
12
Рубио
Патрисио
25
Кунья
Матеус
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
32
Видаль
Артуро
8
Тьяго
Маия
11
Эвертон
Соарес
20
Жерсон
Сантос
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
Ньюбленсе
5-3-2
Фламенго
4-2-2-2

История личных встреч

Ньюбленсе
Фламенго

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Патрисио 1 0.25
Andres Vilches 1 0.25
Jorge Henriquez 1 0.25
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 2 0.5
Педро Гильерме 2 0.5
Матеузиньо 1 0.25

Карточки

Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривера Мануэль 2 0
Лоло Рейес 2 0
Rafael Caroca 2 0
Рубио Патрисио 2 0
Арангис Пабло 1 0
Nicolas Zalazar 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 1
Видаль Артуро 2 0
Кастро Пабло 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ньюбленсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюбленсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1
Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0

Результаты матчей

Ньюбленсе
Фламенго

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюбленсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Фламенго
 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Ньюбленсе
 4 1 1 2 3 - 6 4
4.
Аукас
 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ньюбленсе
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аукас
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фламенго
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Аукас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
      Видаль Артуро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ривера Мануэль уходит с поля. Jorge Henriquez выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Ривера Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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