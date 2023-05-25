Тур: 4.
0:0
Второй тайм: 83'
0'
25' Желтая карточкаJhon Solis
39' Желтая карточкаSebastian Cavero
45' Желтая карточкаМьер Кевин
50' Вторая желтая карточкаJhon Solis
74' Желтая карточкаSergio Mosquera
Ход матча
25'
39'
45'
50'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Маньин
Пабло
23
Мьер
Кевин
30
Jhon
Solis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Маньин ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Pedro Ibanez
-
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
-
23 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jhon SolisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Oscar Perea
-
18 Yeiler Goez
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Мелгар
Атлетико Насьональ II
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Мелгар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Томас
|1
|0.25
|Bernardo Nicolas Cuesta
|1
|0.25
|Иберико Луис
|1
|0.25
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|1.5
|Девениш Кристиан
|1
|0.25
Карточки
Мелгар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсан Орасио
|2
|0
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Sebastian Cavero
|2
|0
|Галеано Леонель
|1
|0
|Иберико Луис
|1
|0
|Cristian Bordacahar
|1
|0
|Jean Archimbaud
|1
|0
|Mariano Soso
|1
|0
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhon Solis
|1
|1
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
Результаты матчей
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Мелгар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
5
Мелгар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мелгар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мелгар - Альянса Лима 2:1 Мелгар - Депортиво Гарсиласо 2:4 Мелгар - Спорт Бойз 2:0 Унион Комерсио - Мелгар 1:1
Патронато Парана - Мелгар 4:1 Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2
Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1
Результаты матчей
Мелгар
Атлетико Насьональ II
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мелгар
Атлетико Насьональ II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|4.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2