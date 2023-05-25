Тур: 4.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаJhon Solis
39' Желтая карточкаSebastian Cavero
45' Желтая карточкаМьер Кевин
50' Вторая желтая карточкаJhon Solis
74' Желтая карточкаSergio Mosquera
0:1
88' ГолDanovis Banguero
90'+7
Ход матча
25'
39'
45'
50'
74'
88'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
35
Маньин
Пабло
23
Мьер
Кевин
30
Jhon
Solis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Маньин ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Pedro Ibanez
-
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
-
23 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jhon SolisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Oscar Perea
-
18 Yeiler Goez
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Мелгар
Атлетико Насьональ II
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Мелгар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Томас
|1
|0.25
|Bernardo Nicolas Cuesta
|1
|0.25
|Иберико Луис
|1
|0.25
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|1.5
|Danovis Banguero
|1
|0.25
|Девениш Кристиан
|1
|0.25
Карточки
Мелгар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсан Орасио
|2
|0
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Sebastian Cavero
|2
|0
|Галеано Леонель
|1
|0
|Иберико Луис
|1
|0
|Cristian Bordacahar
|1
|0
|Jean Archimbaud
|1
|0
|Mariano Soso
|1
|0
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhon Solis
|1
|1
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
Результаты матчей
Мелгар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Мелгар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
5
Мелгар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мелгар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мелгар - Альянса Лима 2:1 Мелгар - Депортиво Гарсиласо 2:4 Мелгар - Спорт Бойз 2:0 Унион Комерсио - Мелгар 1:1
Патронато Парана - Мелгар 4:1 Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2
Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1
Результаты матчей
Мелгар
Атлетико Насьональ II
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мелгар
Атлетико Насьональ II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2