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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Мелгар
0:1
Конец матча
Атлетико Насьональ II
0'
25' Желтая карточка
Jhon Solis
39' Желтая карточка
Sebastian Cavero
45' Желтая карточка
Мьер Кевин
50' Вторая желтая карточка
Jhon Solis
74' Желтая карточка
Sergio Mosquera
0:1
88' Гол
Danovis Banguero
90'+7
12
Каседа
Карлос
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
17
Jean
Archimbaud
7
Cristian
Bordacahar
14
Sebastian
Cavero
24
Walter
Tandazo
3
Орсан
Орасио
10
Мартинес
Томас
35
Маньин
Пабло
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
23
Мьер
Кевин
19
Кандело
Йерсон
16
Sergio
Mosquera
3
Juan
Aguirre2
20
Danovis
Banguero
15
Nelson
Palacio
30
Jhon
Solis
27
Sebastian
Gomez2
8
Пабон
Дорлан
31
Brahian
Palacios
7
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
Мелгар
3-4-1-2
Атлетико Насьональ II
4-2-3-1

История личных встреч

Мелгар
Атлетико Насьональ II

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Мелгар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Томас 1 0.25
Bernardo Nicolas Cuesta 1 0.25
Иберико Луис 1 0.25
Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 1.5
Danovis Banguero 1 0.25
Девениш Кристиан 1 0.25

Карточки

Мелгар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсан Орасио 2 0
Alec Deneumostier 2 0
Sebastian Cavero 2 0
Галеано Леонель 1 0
Иберико Луис 1 0
Cristian Bordacahar 1 0
Jean Archimbaud 1 0
Mariano Soso 1 0
Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Solis 1 1
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Мьер Кевин 1 0
Sebastian Gomez2 1 0

Результаты матчей

Мелгар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Мелгар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
5
Мелгар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мелгар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мелгар - Альянса Лима 2:1 Мелгар - Депортиво Гарсиласо 2:4 Мелгар - Спорт Бойз 2:0 Унион Комерсио - Мелгар 1:1
Патронато Парана - Мелгар 4:1 Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2
Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1

Результаты матчей

Мелгар
Атлетико Насьональ II

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мелгар
Атлетико Насьональ II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Олимпия Асунсьон
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Патронато Парана
 3 1 0 2 5 - 4 3
4.
Мелгар
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Олимпия Асунсьон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Патронато Парана
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Мелгар
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Олимпия Асунсьон
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Патронато Парана
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мелгар
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    74'
    Sergio Mosquera получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Пабон Дорлан уходит с поля. Jarlan Barrera выходит вместо него
  • 67'
    Brahian Palacios уходит с поля. Cristian Devenish выходит вместо него
  • 66'
    Мартинес Томас уходит с поля. Jhamir D'Arrigo выходит вместо него
  • 57'
    Маньин Пабло уходит с поля. Иберико Луис выходит вместо него
  • 50'
    Jhon Solis получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Мьер Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Sebastian Cavero получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Jhon Solis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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