  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Блуминг
1:3
Второй тайм: 83'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
12' Гол
Rafinha 2
1:1
36' Гол
Ivan Gomez
1:2
58' Гол в свои ворота
Christian Latorre
1:3
67' Гол
Jorge Recalde
80' Желтая карточка
Omar Siles
1
Braulio
Uraezana
26
Ромеро
Сесар
18
Christian
Latorre
43
Jonathan
Laserda
16
Fernando
Arismendi
6
Richard
Spenhay
23
Jorge
Eduardo
Lovera
15
Rafinha
2
4
Denilson
Duran
38
Jose
Sinisterra
9
Gaston
Rodriguez
Maeso
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
20
Jony
Menendez
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз

История личных встреч

Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafinha 2 1 0.25
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 2 0.5
Портилльо Маркос 2 0.5
Jorge Recalde 1 0.25
Реаско Джоркаефф 1 0.25
Агирре Брайан 1 0.25

Карточки

Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сесар 2 0
Фигера Аркимедес 0 1
Braulio Uraezana 0 1
Jonathan Laserda 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Jorge Eduardo Lovera 1 0
Omar Siles 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 2 0
Хайнце Габриэль 1 0
Перес Пабло II 1 0
Ivan Gomez 1 0
Armando Mendez 1 0
Jherson Mosquera 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Блуминг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Блуминг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Блуминг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блуминг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Блуминг - Аурора 2:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3
Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0

Результаты матчей

Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3:1 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Аудакс Итальяно
 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Сантос
 4 1 1 2 2 - 3 4
4.
Блуминг
 1:3 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1:3 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Аудакс Итальяно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1:3 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Весь список
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Jorge Recalde бьет в цель!
  • 67'
    Armando Mendez сделал результативную передачу.
  • 66'
    Richard Spenhay уходит с поля. Omar Siles выходит вместо него
  • 66'
    Jorge Eduardo Lovera уходит с поля. Арсэ Хуан Карлос выходит вместо него
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Christian Latorre уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Феррейра Кристиан I сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Иван Гомес бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Rafinha бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Блуминг
    Ничья
    Ньюэллс Олд Бойз
    6.80
    9.90
    1.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Блуминг 1:3 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Блуминг
    Ньюэллс Олд Бойз
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     