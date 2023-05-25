Тур: 4.
2:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолRafinha 2
1:1
36' ГолIvan Gomez
1:2
58' Гол в свои воротаChristian Latorre
1:3
67' ГолJorge Recalde
79' Желтая карточкаOmar Siles
2:3
88' ГолLeo Fenga
90' Желтая карточкаРомеро Сесар
90'+5
Ход матча
12'
1:0
36'
1:1
58'
67'
1:3
79'
88'
2:3
90'
26
Ромеро
Сесар
15
Rafinha
2
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ромеро СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rafinha 2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 Меначо СесарНападающий
-
22 Richet Gomez
-
27 Omar Siles
-
-
-
-
14 Pablo Lujan
-
-
21 Leo Fenga
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|2
|0.5
|Портилльо Маркос
|2
|0.5
|Jorge Recalde
|1
|0.25
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.25
|Агирре Брайан
|1
|0.25
Карточки
Блуминг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сесар
|3
|0
|Фигера Аркимедес
|0
|1
|Braulio Uraezana
|0
|1
|Jonathan Laserda
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Jorge Eduardo Lovera
|1
|0
|Omar Siles
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pitton
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Jherson Mosquera
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Блуминг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Блуминг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Блуминг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Блуминг - Аурора 2:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3
Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Блуминг
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
22
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2