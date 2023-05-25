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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Дегерфорс
0:1
Перерыв
Хаммарбю
0'
12' Желтая карточка
Садику Лорет
0:1
42' Гол
Маркус Карлссон
45' Красная карточка
Nathaniel Adjei

Ход матча

12'
 
Садику Лорет
42'
0:1
Маркус Карлссон
45'
 
Nathaniel Adjei

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Хаммарбю
3.89
3.90
3.75
Все Коэффициенты
25
Jonas
Olsson
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
9
Налич
Ади
40
Саиди
Абдельрахман
Дегерфорс
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
75%
4 победы 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

А
3:1
А
5:1
А
0:1
А
1:4
А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

3.11
2.14

Среднее время на гол

28
42

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2.38
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 2 0.2
Diego Campos2 2 (1) 0.2
Эрквист Расмус 2 0.2
Гравиус Христос 1 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.1
Павлович Дамьян 1 0.1
Салмон Джастин 1 0.1
Oscar Wallin 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.3
Джуканович Виктор 3 0.3
Садику Лорет 1 0.1
Налич Ади 1 0.1
Маркус Карлссон 1 0.1
Теки Тесфальдет 1 0.1
Нильссон Джоэл 1 0.1
Миккельсен Эугуст 1 0.1
Nathaniel Adjei 1 0.1
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Гравиус Христос 2 0
Seid Korac 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Diego Campos2 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Куртулус Эдвин 2 1
Nathaniel Adjei 2 1
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Хаммар Фредрик 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

0
9
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
0

Волевые поражения

1
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

24
16
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
7
29%
29%
5
31%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
1
4%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3

Результаты матчей

Дегерфорс
Хаммарбю

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Хаммарбю
 1:0 10 4 2 4 14 - 16 14
9.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
10.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
11.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
12.
Дегерфорс
 0:1 10 3 0 7 10 - 25 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 1:0 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
7.
Дегерфорс
 0:1 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Хаммарбю
 1:0 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 0:1 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Nathaniel Adjei увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Markus Karlsson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Хаммарбю
3.89
3.90
3.75
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Где смотреть матч Дегерфорс 0:1 Хаммарбю онлайн

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