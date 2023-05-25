Тур: 18. Стадион: Стора Валла.
0'
12' Желтая карточкаСадику Лорет
0:1
42' ГолМаркус Карлссон
45' Красная карточкаNathaniel Adjei
Ход матча
12'
42'
0:1
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
41 Владение мячом, % 59
15
Seid
Korac
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Дегерфорс
Хаммарбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
25%
75%
4 победы 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
3.11
2.14
Среднее время на гол
28
42
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
2.38
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|2
|0.2
|Diego Campos2
|2 (1)
|0.2
|Эрквист Расмус
|2
|0.2
|Гравиус Христос
|1
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.1
|Павлович Дамьян
|1
|0.1
|Салмон Джастин
|1
|0.1
|Oscar Wallin
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.3
|Джуканович Виктор
|3
|0.3
|Садику Лорет
|1
|0.1
|Налич Ади
|1
|0.1
|Маркус Карлссон
|1
|0.1
|Теки Тесфальдет
|1
|0.1
|Нильссон Джоэл
|1
|0.1
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.1
|Nathaniel Adjei
|1
|0.1
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Seid Korac
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Diego Campos2
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|2
|1
|Куртулус Эдвин
|2
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
0
9
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
0
Волевые поражения
1
13
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
1
6%
1
25%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
24
16
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
7
29%
29%
5
31%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
1
4%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3
Результаты матчей
Дегерфорс
Хаммарбю
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
45
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|10
|6
|1
|3
|25 - 12
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|12.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|10 - 25
|9
|13.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|9
|0
|5
|4
|9 - 17
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2