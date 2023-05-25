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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4805
Дегерфорс
2:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
12' Желтая карточка
Садику Лорет
0:1
42' Гол
Маркус Карлссон
45' Красная карточка
Nathaniel Adjei
52' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
1:1
59' Гол
Вукоевич Диян
2:1
65' Гол
Эрквист Расмус
67' Желтая карточка
Эрквист Расмус
2:2
71' Гол
Маджед Монтадер
90'+5

Ход матча

12'
 
Садику Лорет
42'
0:1
Маркус Карлссон
45'
 
Nathaniel Adjei
46'
 
Маджед Монтадер
Саиди Абдельрахман
52'
 
Хаммар Фредрик
59'
Вукоевич Диян
(Diego Campos2)
1:1
65'
Эрквист Расмус
(Elyas Bouzaiene)
2:1
67'
Эрквист Расмус
 
69'
 
Jusef Erabi
Налич Ади
69'
 
Миккельсен Эугуст
Нильссон Джоэл
71'
2:2
Маджед Монтадер
(Теки Тесфальдет)
73'
Гваргис Питер
Шауш Абделькарим Маммар
 
85'
 
Вагич Павле
Маркус Карлссон
87'
Бэсси Форчун
Diego Campos2
 
90'
Салмон Джастин
Эрквист Расмус
 
90'
 
Alper Demirol
Теки Тесфальдет

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Jonas
Olsson
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
9
Налич
Ади
40
Саиди
Абдельрахман
Дегерфорс
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
75%
4 победы 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

А
3:1
А
5:1
А
0:1
А
1:4
А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

3.11
2.14

Среднее время на гол

28
42

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2.38
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 3 0.3
Эрквист Расмус 3 0.3
Diego Campos2 2 (1) 0.2
Гравиус Христос 1 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.1
Павлович Дамьян 1 0.1
Салмон Джастин 1 0.1
Oscar Wallin 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.3
Джуканович Виктор 3 0.3
Садику Лорет 1 0.1
Теки Тесфальдет 1 0.1
Налич Ади 1 0.1
Маркус Карлссон 1 0.1
Нильссон Джоэл 1 0.1
Миккельсен Эугуст 1 0.1
Маджед Монтадер 1 0.1
Nathaniel Adjei 1 0.1
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Гравиус Христос 2 0
Seid Korac 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Diego Campos2 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Куртулус Эдвин 2 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

0
9
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
0

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
6
40%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
8
31%
5
28%
31-45
6
23%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
1
4%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3

Результаты матчей

Дегерфорс
Хаммарбю

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
3
1
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
9.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
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    • Желтая карточка
      52'
      Хаммар Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Саиди Абдельрахман уходит с поля. Montader Madjed выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Nathaniel Adjei увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Markus Karlsson бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 2:2 Хаммарбю онлайн

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