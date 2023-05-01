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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: .
Далянь Ифан
0:0
Второй тайм: 56'
Мэйчжоу Хакка
0'
16' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
53' Желтая карточка
Jie Chen

Ход матча

16'
 
Эгбучунам Чисом
46'
 
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
53'
 
Jie Chen

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.20
3.38
3.95
Все Коэффициенты
1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
39
Ян
Ксиангчуанг
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
7
Chugui
Ye
30
Jie
Chen
38
Yongjia
Li
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
11
Эгбучунам
Чисом
Далянь Ифан
4-3-3
Мэйчжоу Хакка
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2
ПЛК
4:2
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 2 0.5
Цонев Борислав 1 0.25
Мамба Стрели 1 0.25
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 1 0.25
Chugui Ye 1 0.25

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Yupeng He 1 0
Jiahui Huang 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Дугалич Раде 1 0
Хунбо Инь 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3

Результаты матчей

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Далянь Ифан
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
9.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Весь список
  • Травма, повреждение
    55'
    Ох, нехорошо это выглядит. Vas Nunez получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    54'
    Vas Nunez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    53'
    Jie Chen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    53'
    Jie Chen из команды Мэйчжоу Хакка заходит слишком далеко, он валит Пен Лю.
  • 53'
    Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Chugui Ye ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Ченг Юелей из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
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    Лучшие коэффициенты
    Далянь Ифан
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    3.20
    3.38
    3.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Далянь Ифан 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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    Мэйчжоу Хакка
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