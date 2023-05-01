Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

38' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Линь Лянмин пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

32' Yin Shang наказан за толчок Junjian Liao

31' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Vas Nunez нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.

29' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

28' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

24' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Chugui Ye пробил со штрафного прямо в стенку

21' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эгбучунам Чисом выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yupeng He не смог попасть в створ ударом издали

16' Эгбучунам Чисом получил желтую карточку от судьи

16' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Судья сигнализирует, что Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Yin Shang

14' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Женао Ван не смог попасть в створ ударом издали

10' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Ян Ксиангчуанг . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола