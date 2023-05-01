Тур: 4. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Ming Fu
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЭгбучунам Чисом
53' Желтая карточкаJie Chen
60' Желтая карточкаЛобжанидзе Элгуя
1:0
63' ГолЯн Ксиангчуанг
70' Желтая карточкаZhenao Wang
80' Желтая карточкаПен Лю
83' Желтая карточкаЦонев Борислав
1:1
88' ГолLiang Shi
90'+6
Ход матча
16'
53'
60'
63'
1:0
70'
75'
75'
80'
83'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
38
Yongjia
Li
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
-
-
33 Zhiwei Song
-
28 Yu Fei
-
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
16 Le Liu
-
14 Jiahui Huang
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
21 Wei Wang
-
-
37 Guokang Chen
-
19 Yilin Yang
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.75
|Цонев Борислав
|1
|0.25
|Мамба Стрели
|1
|0.25
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|1
|0.25
|Chugui Ye
|1
|0.25
|Liang Shi
|1
|0.25
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Линь Лянмин
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yupeng He
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3
Результаты матчей
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2