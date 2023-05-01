Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Г О О О О Л - Liang Shi забивает с правой ноги!

87' Дугалич Раде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Цонев Борислав получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Тактическая замена. Яо Вейхуи уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen

82' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Чао-Шэн Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Jie Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели

70' Женао Ван тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Далянь Ифан

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Г О О О О Л - Ян Ксиангчуанг забивает с правой ноги!

63' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Tze-Nam Yue оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Лобжанидзе Элгуя получил желтую карточку от судьи

60' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Vas Nunez получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Vas Nunez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Jie Chen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

53' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

46' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.