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Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Далянь Ифан
1:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
16' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
53' Желтая карточка
Jie Chen
60' Желтая карточка
Лобжанидзе Элгуя
1:0
63' Гол
Ян Ксиангчуанг
70' Желтая карточка
Zhenao Wang
80' Желтая карточка
Пен Лю
83' Желтая карточка
Цонев Борислав
1:1
88' Гол
Liang Shi
90'+6

Ход матча

16'
 
Эгбучунам Чисом
46'
 
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
53'
 
Jie Chen
60'
 
Лобжанидзе Элгуя
63'
Ян Ксиангчуанг
(Цонев Борислав)
1:0
70'
Zhenao Wang
 
71'
Мамба Стрели
Yin Shang
 
74'
Jiahui Huang
Ян Ксиангчуанг
 
75'
 
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
75'
 
Liang Shi
Yongjia Li
75'
 
Wei Cui III
Jie Chen
80'
Пен Лю
 
82'
 
Zhechao Chen
Weihui Rao
83'
Цонев Борислав
 
83'
Cesar Manzoki
Цонев Борислав
 
88'
1:1
Liang Shi
(Дугалич Раде)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
39
Ян
Ксиангчуанг
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
7
Chugui
Ye
30
Jie
Chen
38
Yongjia
Li
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
11
Эгбучунам
Чисом
Далянь Ифан
4-3-3
Мэйчжоу Хакка
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2
ПЛК
4:2
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.75
Цонев Борислав 1 0.25
Мамба Стрели 1 0.25
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 1 0.25
Chugui Ye 1 0.25
Liang Shi 1 0.25

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Цонев Борислав 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yupeng He 1 0
Jiahui Huang 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Дугалич Раде 1 0
Хунбо Инь 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3

Результаты матчей

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Далянь Ифан
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
9.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
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