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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
0:2
Второй тайм: 82'
Антверпен
0'
0:1
20' Гол
Эккеленкамп Юрген
0:2
30' Гол
Mandela Keita
36' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
36' Желтая карточка
Теума Тедди
45' Желтая карточка
Муйя Арбнор
60' Желтая карточка
Янссен Винсент
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
157

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
126

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккеленкамп Юрген 1 1
Mandela Keita 1 1
Батай Йелле 0 0
Arthur Vermeeren 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теума Тедди 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Антверпен
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 1
Генк Пейнтсил Джозеф 1
Генк Маккензи Марк 1
Антверпен Эккеленкамп Юрген 1
Генк Муньос Даниэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Генк Хейнен Бриан 1
Унион Сент-Жиллуаз Теума Тедди 1
Брюгге Ланг Ноа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Arbnor Muja получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ван дер Хейден Сибе получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Arthur Vermeeren сделал результативную передачу.
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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Антверпен
    35.00
    9.50
    3.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Антверпен онлайн

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