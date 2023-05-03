Тур: 1. Стадион: Stade Joseph Marien.
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолЭккеленкамп Юрген
0:2
30' ГолMandela Keita
36' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
36' Желтая карточкаТеума Тедди
45' Желтая карточкаМуйя Арбнор
60' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90' Желтая карточкаКерк Джирано
90' Желтая карточкаАвила Гастон
90'+6
Ход матча
20'
0:1
30'
36'
45'
60'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Среднее время на гол
78
157
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
126
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккеленкамп Юрген
|1
|1
|Mandela Keita
|1
|1
|Батай Йелле
|0
|0
|Arthur Vermeeren
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теума Тедди
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|1
|Генк
|Пейнтсил Джозеф
|1
|Генк
|Маккензи Марк
|1
|Антверпен
|Эккеленкамп Юрген
|1
|Генк
|Муньос Даниэль
|1
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1
|Антверпен
|Керк Джирано
|1
|Генк
|Хейнен Бриан
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Теума Тедди
|1