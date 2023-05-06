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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Брюгге
0:1
Перерыв
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
41' Гол
Бонифасе Виктор

Ход матча

41'
0:1
Бонифасе Виктор
(Ван дер Хейден Сибе)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.40
3.80
3.70
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
98
Сандра
Сиссе
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
Брюгге
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 1 0.5
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 1 0.5
Ван дер Хейден Сибе 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ланг Ноа 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теума Тедди 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0

Результаты матчей

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Брюгге
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брюгге
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брюгге
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 1
Генк Пейнтсил Джозеф 1
Генк Маккензи Марк 1
Антверпен Эккеленкамп Юрген 1
Генк Муньос Даниэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Антверпен Керк Джирано 1
Генк Хейнен Бриан 1
Унион Сент-Жиллуаз Теума Тедди 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ван дер Хейден Сибе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.40
3.80
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 0:1 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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