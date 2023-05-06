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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Брюгге
1:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
41' Гол
Бонифасе Виктор
0:2
46' Гол
Амани Жан
57' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
83' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
85' Желтая карточка
Верман Ромео
90' Желтая карточка
Ванакен Ханс
1:2
90' Гол
Ванакен Ханс
90' Желтая карточка
Морис Антони
90' Желтая карточка
Одои Денис
90'+8
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
98
Сандра
Сиссе
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
Брюгге
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 2 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Абакар Силла 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амани Жан 1 0.5
Бонифасе Виктор 1 0.5
Теума Тедди 0 0
Ван дер Хейден Сибе 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Ланг Ноа 1 0
Верман Ромео 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Морис Антони 1 0
Теума Тедди 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0

Результаты матчей

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 2
Унион Сент-Жиллуаз Амани Жан 1
Генк Пейнтсил Джозеф 1
Генк Маккензи Марк 1
Антверпен Эккеленкамп Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 2
Брюгге Рафаэль Онедика 2
Брюгге Одои Денис 1
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 1
Брюгге Ванакен Ханс 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      57'
      Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Сандра Сиссе уходит с поля. Chemsdine Talbi выходит вместо него
    • 46'
      Теума Тедди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Амани Жан бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ван дер Хейден Сибе сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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