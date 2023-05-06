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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Стандард
1:2
Конец матча
Гент
0'
0:1
31' Гол
Орбан Гифт
42' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
51' Желтая карточка
Альсате Стивен
1:1
56' Гол
Альсате Стивен
1:2
61' Гол
Кейперс Уго
69' Желтая карточка
Лайфис Константинос
84' Вторая желтая карточка
Альсате Стивен
90' Желтая карточка
Окуму Джозеф
90' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90'+8
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
8
Цимирот
Гойко
14
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
77
Синкернагель
Филип
9
Эмон
Рено
1
Нарди
Поль
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
Стандард
3-4-1-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Стандард
Гент

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 24 победы

50 матчей

32%
16%
52%
16 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

22%
42%
36%
11 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.84

Среднее время на гол

60
107

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

82
54

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альсате Стивен 1 0.5
Доннум Арон 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 1
Кейперс Уго 1 0.5
Кумс Свен 1 0.5
Хон Хён-Сок 1 0.5

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсате Стивен 1 1
Лайфис Константинос 1 0
Доннум Арон 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Окуму Джозеф 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0
Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1
Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3

Результаты матчей

Стандард
Гент

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Стандард
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 2
Гент Кейперс Уго 1 (3)
Гент Кумс Свен 1
Вестерло Mathias Fixelles 1
Стандард Альсате Стивен 1
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1
Стандард Лайфис Константинос 1
Гент Тиссудали Тарик 1
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Альсате Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Вадис Оджиджа-Офоэ получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Кейперс Уго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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