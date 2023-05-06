Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
31' ГолОрбан Гифт
42' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
51' Желтая карточкаАльсате Стивен
1:1
56' ГолАльсате Стивен
1:2
61' ГолКейперс Уго
69' Желтая карточкаЛайфис Константинос
84' Вторая желтая карточкаАльсате Стивен
90' Желтая карточкаОкуму Джозеф
90' Желтая карточкаФортуна Нуриу
90'+8
Ход матча
31'
0:1
51'
56'
1:1
61'
1:2
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
10 Noah Ohio
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 24 победы
50 матчей
32%
16%
52%
16 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
22%
42%
36%
11 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.84
Среднее время на гол
60
107
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.8
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
82
54
Голов в среднем за матч
1.64
1.08
Тотал матчей
2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альсате Стивен
|1
|0.5
|Доннум Арон
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|2
|1
|Кейперс Уго
|1
|0.5
|Кумс Свен
|1
|0.5
|Хон Хён-Сок
|1
|0.5
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсате Стивен
|1
|1
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0
Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1
Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3
Результаты матчей
Стандард
Гент
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Стандард
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|2
|Гент
|Кейперс Уго
|1 (3)
|Гент
|Кумс Свен
|1
|Вестерло
|Mathias Fixelles
|1
|Стандард
|Альсате Стивен
|1
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|Стандард
|Лайфис Константинос
|1
|Гент
|Тиссудали Тарик
|1
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|1