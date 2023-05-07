Тур: 2. Стадион: Хет Куипие.
3:5
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСомерс Тибо
17' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
0:2
18' ПенальтиУэда Аясэ
1:2
39' ГолNene Dorgeles
1:3
44' ГолЛопес Леонардо
45' Желтая карточкаКюйпер Максим
1:4
45' ПенальтиУэда Аясэ
2:4
56' ГолNene Dorgeles
58' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
2:5
64' ГолСомерс Тибо
68' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
75' Желтая карточкаМаецки Радослав
3:5
75' ГолNene Dorgeles
77' Желтая карточкаФрэнсис Абу
90' Желтая карточкаЛопес Леонардо
90'+5
Ход матча
5'
0:1
17'
18'
0:2
39'
1:2
44'
1:3
45'
45'
1:4
56'
2:4
57'
64'
2:5
75'
75'
3:5
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
24
Марселен
Жан
23
Деман
Оливье
41
Сике
Уго
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннНападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Вестерло
Серкль Брюгге
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
43.8%
12.5%
43.7%
14 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
2.08
1.16
Среднее время на гол
43
77
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.15
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.78
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nene Dorgeles
|3
|1.5
|Mathias Fixelles
|1
|0.5
|Диркс Тюр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|2 (2)
|1
|Сомерс Тибо
|2
|1
|Лопес Леонардо
|1
|0.5
|Деман Оливье
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Результаты матчей
Вестерло
Серкль Брюгге
Точный счет
3:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|3
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2
|Гент
|Орбан Гифт
|2
|Гент
|Кейперс Уго
|1 (3)
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|2
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|1
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|Стандард
|Лайфис Константинос
|1