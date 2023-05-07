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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Вестерло
3:5
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Сомерс Тибо
17' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
0:2
18' Пенальти
Уэда Аясэ
1:2
39' Гол
Nene Dorgeles
1:3
44' Гол
Лопес Леонардо
45' Желтая карточка
Кюйпер Максим
1:4
45' Пенальти
Уэда Аясэ
2:4
56' Гол
Nene Dorgeles
58' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро
2:5
64' Гол
Сомерс Тибо
68' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
75' Желтая карточка
Маецки Радослав
3:5
75' Гол
Nene Dorgeles
77' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
90' Желтая карточка
Лопес Леонардо
90'+5
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
45
Nene
Dorgeles
39
Томас
ван
ден
Кейбус
79
Мацуо
Юсуке
5
Шадли
Насер
1
Маецки
Радослав
66
Christiaan
Ravych
24
Марселен
Жан
5
Попович
Борис
23
Деман
Оливье
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
41
Сике
Уго
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
34
Сомерс
Тибо
Вестерло
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Серкль Брюгге

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

43.8%
12.5%
43.7%
14 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.08
1.16

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.15

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nene Dorgeles 3 1.5
Mathias Fixelles 1 0.5
Диркс Тюр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 2 (2) 1
Сомерс Тибо 2 1
Лопес Леонардо 1 0.5
Деман Оливье 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 2 0
Маецки Радослав 1 0
Деман Оливье 1 0
Фрэнсис Абу 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1

Результаты матчей

Вестерло
Серкль Брюгге

Точный счет

3:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Вестерло
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Вестерло Nene Dorgeles 3
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 2 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2
Гент Орбан Гифт 2
Гент Кейперс Уго 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Вестерло Пердикицци Пьетро 1
Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1
Стандард Лайфис Константинос 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Уэда Аясэ из команды Серкль Брюгге забивает с точки!
    • Желтая карточка
      45'
      Максим де Кёйпер получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Уэда Аясэ сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Лопес Леонардо бьет в цель!
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