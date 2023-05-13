Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
0:4
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаChristiaan Ravych
22' Вторая желтая карточкаChristiaan Ravych
0:1
41' ГолКейперс Уго
0:2
51' ГолОрбан Гифт
0:3
64' ГолОрбан Гифт
0:4
67' ГолОрбан Гифт
90'+5
Ход матча
41'
0:1
51'
0:2
64'
0:3
67'
0:4
69'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
-
38 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Серкль Брюгге
Гент
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.94
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.25
1.93
Среднее время на гол
40
46
Всего голов
56
42
Голов в среднем за матч
1.87
1.4
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|2 (2)
|0.67
|Сомерс Тибо
|2
|0.67
|Лопес Леонардо
|1
|0.33
|Деман Оливье
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|5
|1.67
|Кейперс Уго
|2
|0.67
|Кумс Свен
|1
|0.33
|Хон Хён-Сок
|1
|0.33
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christiaan Ravych
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Гент
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|5
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|3
|Гент
|Кейперс Уго
|2 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|2
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|1
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1