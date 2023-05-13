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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:4
Конец матча
Гент
0'
17' Желтая карточка
Christiaan Ravych
22' Вторая желтая карточка
Christiaan Ravych
0:1
41' Гол
Кейперс Уго
0:2
51' Гол
Орбан Гифт
0:3
64' Гол
Орбан Гифт
0:4
67' Гол
Орбан Гифт
90'+5
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
1
Нарди
Поль
23
Торунарига
Джордан
4
Пёнтковски
Камиль
17
Юльсагер
Эндрю
14
Кастро-Монтес
Алессио
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Серкль Брюгге
3-4-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Гент

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
3:2
К
2:0
ПДА
3:4
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.94

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.25
1.93

Среднее время на гол

40
46

Всего голов

56
42

Голов в среднем за матч

1.87
1.4

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 2 (2) 0.67
Сомерс Тибо 2 0.67
Лопес Леонардо 1 0.33
Деман Оливье 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 5 1.67
Кейперс Уго 2 0.67
Кумс Свен 1 0.33
Хон Хён-Сок 1 0.33
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christiaan Ravych 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Маецки Радослав 1 0
Деман Оливье 1 0
Фрэнсис Абу 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Окуму Джозеф 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Гент

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 5 - 7 4
3.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Вестерло
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 0 - 4 1
3.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 5
Вестерло Nene Dorgeles 3
Гент Кейперс Уго 2 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 2 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Вестерло Пердикицци Пьетро 1
Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Гбоо Янн уходит с поля. Ван дер Брюгген Ханнес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кумс Свен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
    • 22'
      Christiaan Ravych получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      17'
      Christiaan Ravych получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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