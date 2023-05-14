Тур: 3. Стадион: Босуил.
0'
0:1
2' ГолМата Клинтон
0:2
23' ГолВанакен Ханс
1:2
36' ГолЯнссен Винсент
41' Желтая карточкаПачо Вильям
54' Желтая карточкаЛанг Ноа
60' Желтая карточкаАбакар Силла
Ход матча
2'
0:1
23'
0:2
36'
1:2
41'
54'
60'
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
14
Мейер
Бьорн
94
Абакар
Силла
77
Мата
Клинтон
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Rik De Mil
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|1
|0.33
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.33
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.33
|Mandela Keita
|1
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|1 (1)
|0.33
|Батай Йелле
|0
|0
|Arthur Vermeeren
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Мата Клинтон
|1
|0.33
|Ланг Ноа
|0
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Абакар Силла
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1
Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0
Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1
Результаты матчей
Антверпен
Брюгге
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1
|Брюгге
|Мата Клинтон
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Амани Жан
|1
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Генк
|Хейнен Бриан
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|Антверпен
|Муйя Арбнор
|2
|Брюгге
|Рафаэль Онедика
|2