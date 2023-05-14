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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Антверпен
1:2
Второй тайм: 64'
Брюгге
0'
0:1
2' Гол
Мата Клинтон
0:2
23' Гол
Ванакен Ханс
1:2
36' Гол
Янссен Винсент
41' Желтая карточка
Пачо Вильям
54' Желтая карточка
Ланг Ноа
60' Желтая карточка
Абакар Силла
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
22
Миньоле
Симон
14
Мейер
Бьорн
94
Абакар
Силла
44
Мехеле
Брэндон
77
Мата
Клинтон
15
Рафаэль
Онедика
6
Одои
Денис
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
9
Ютгла
Ферран
Антверпен
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Брюгге

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 0.33
Эккеленкамп Юрген 1 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.33
Mandela Keita 1 0.33
Алдервейрельд Тоби 1 (1) 0.33
Батай Йелле 0 0
Arthur Vermeeren 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 1
Мата Клинтон 1 0.33
Ланг Ноа 0 0
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Абакар Силла 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муйя Арбнор 2 0
Янссен Винсент 1 0
Керк Джирано 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Авила Гастон 1 0
Пачо Вильям 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Ланг Ноа 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1
Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0
Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1

Результаты матчей

Антверпен
Брюгге

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Генк
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Брюгге
 2:1 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Антверпен
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Брюгге
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 2:1 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Генк
 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Генк Маккензи Марк 2
Антверпен Янссен Винсент 1
Брюгге Мата Клинтон 1
Унион Сент-Жиллуаз Амани Жан 1
Весь список

Топ нарушителей
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Генк Хейнен Бриан 2
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 2
Антверпен Муйя Арбнор 2
Брюгге Рафаэль Онедика 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    Абакар Силла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Ланг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Ютгла Ферран уходит с поля. Верман Ромео выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Вильям Пачо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Брюгге
5.50
6.10
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 1:2 Брюгге онлайн

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