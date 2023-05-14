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  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
3:0
Конец матча
Генк
0'
4' Желтая карточка
Маккензи Марк
1:0
12' Гол
Бёрджесс Кристиан
34' Желтая карточка
Амани Жан
62' Желтая карточка
Муньос Даниэль
2:0
68' Пенальти
Теума Тедди
74' Желтая карточка
Куэста Карлос
3:0
81' Гол
Бёрджесс Кристиан
90' Желтая карточка
Артеага Херардо
90'+5
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
94
Лапуссен
Лоик
7
Бонифасе
Виктор
11
Саймон
Адингра
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
24
Ойен
Люка
34
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Саматта
Мбвана
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.75
2.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
37

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрджесс Кристиан 2 0.67
Теума Тедди 1 (1) 0.33
Амани Жан 1 0.33
Бонифасе Виктор 1 0.33
Ван дер Хейден Сибе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Марк 2 0.67
Пейнтсил Джозеф 1 0.33
Муньос Даниэль 1 0.33
Хейнен Бриан 0 0
Артеага Херардо 0 0
Ндайишимий Майк 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Морис Антони 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 1 1
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Ндайишимий Майк 0 1
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Эль-Ханнус Билаль 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2
Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Генк
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Брюгге
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 2 0 0 2 3 - 6 0
4.
Генк
 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Генк Маккензи Марк 2
Унион Сент-Жиллуаз Теума Тедди 1 (3)
Антверпен Arthur Vermeeren 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Генк Хейнен Бриан 2
Генк Артеага Херардо 2
Брюгге Ланг Ноа 2
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Амани Жан получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Теума Тедди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Бёрджесс Кристиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Маккензи Марк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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