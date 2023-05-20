Тур: 4. Стадион: Геламко.
1:1
Второй тайм: 65'
Ход матча
18'
0:1
49'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
24
Марселен
Жан
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Нападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Гент
Серкль Брюгге
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
31 матч
64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.25
2.07
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
96
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|6
|1.5
|Кейперс Уго
|2
|0.5
|Кумс Свен
|1
|0.25
|Хон Хён-Сок
|1
|0.25
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|2
|0.5
|Уэда Аясэ
|2 (2)
|0.5
|Лопес Леонардо
|1
|0.25
|Денкей Кевин
|1
|0.25
|Деман Оливье
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christiaan Ravych
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
0
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2
Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Гент
Серкль Брюгге
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гент
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|6
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|2 (3)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|2 (1)
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|2
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1