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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Гент
1:1
Второй тайм: 65'
Серкль Брюгге
0'
0:1
18' Гол
Денкей Кевин
1:1
49' Гол
Орбан Гифт

Ход матча

18'
0:1
Денкей Кевин
(Сомерс Тибо)
49'
Орбан Гифт
(Юльсагер Эндрю)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Серкль Брюгге
2.75
4.25
4.84
Все Коэффициенты
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
4
Пёнтковски
Камиль
23
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
1
Маецки
Радослав
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
24
Марселен
Жан
23
Деман
Оливье
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
9
Денкей
Кевин
11
Гбоо
Янн
Гент
4-4-2
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Гент
Серкль Брюгге

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

31 матч

64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:4
ПДА
3:2
К
2:0
ПДА
3:4
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2.25
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 6 1.5
Кейперс Уго 2 0.5
Кумс Свен 1 0.25
Хон Хён-Сок 1 0.25
Пёнтковски Камиль 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 2 0.5
Уэда Аясэ 2 (2) 0.5
Лопес Леонардо 1 0.25
Денкей Кевин 1 0.25
Деман Оливье 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christiaan Ravych 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Маецки Радослав 1 0
Деман Оливье 1 0
Фрэнсис Абу 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
0
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2
Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Гент
Серкль Брюгге

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гент
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Серкль Брюгге
 1:1 4 1 2 1 6 - 8 5
3.
Вестерло
 4 1 1 2 9 - 10 4
4.
Стандард
 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Вестерло
 2 1 0 1 6 - 5 3
3.
Стандард
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Серкль Брюгге
 1:1 2 0 1 1 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серкль Брюгге
 1:1 2 1 1 0 6 - 4 4
3.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 3 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 6
Вестерло Nene Dorgeles 5
Гент Кейперс Уго 2 (3)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2 (1)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Вестерло Пердикицци Пьетро 2
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Сомерс Тибо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Гент.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Серкль Брюгге
2.75
4.25
4.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:1 Серкль Брюгге онлайн

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