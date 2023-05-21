Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель.
0'
21' Желтая карточкаArthur Vermeeren
44' Желтая карточкаОдои Денис
1:0
51' ГолНильсен Каспер
2:0
62' ГолНильсен Каспер
66' Желтая карточкаСтенгс Келвин
77' Желтая карточкаМиньоле Симон
90' Желтая карточкаЛанг Ноа
90' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+6
Ход матча
21'
44'
51'
1:0
62'
2:0
66'
77'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Мата
Клинтон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
22
Авила
Гастон
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Rik De Mil
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.52
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.75
|Нильсен Каспер
|2
|0.5
|Мата Клинтон
|1
|0.25
|Ланг Ноа
|0
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Абакар Силла
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arthur Vermeeren
|1
|0.25
|Янссен Винсент
|1
|0.25
|Керк Джирано
|1
|0.25
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.25
|Mandela Keita
|1
|0.25
|Алдервейрельд Тоби
|1 (1)
|0.25
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
5
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0
Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Генк
|Маккензи Марк
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Теума Тедди
|1 (3)
|Брюгге
|Ланг Ноа
|3
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Брюгге
|Одои Денис
|2
|Генк
|Хейнен Бриан
|2
|Генк
|Артеага Херардо
|2