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  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Брюгге
2:0
Конец матча
Антверпен
0'
21' Желтая карточка
Arthur Vermeeren
44' Желтая карточка
Одои Денис
1:0
51' Гол
Нильсен Каспер
2:0
62' Гол
Нильсен Каспер
66' Желтая карточка
Стенгс Келвин
77' Желтая карточка
Миньоле Симон
90' Желтая карточка
Ланг Ноа
90' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90'+6
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
6
Одои
Денис
15
Рафаэль
Онедика
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
70
Яремчук
Роман
1
Бутез
Жан
22
Авила
Гастон
51
Пачо
Вильям
23
Алдервейрельд
Тоби
34
Батай
Йелле
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Arthur
Vermeeren
14
Стенгс
Келвин
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
11
Муйя
Арбнор
Брюгге
4-2-3-1
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.75
Нильсен Каспер 2 0.5
Мата Клинтон 1 0.25
Ланг Ноа 0 0
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Абакар Силла 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arthur Vermeeren 1 0.25
Янссен Винсент 1 0.25
Керк Джирано 1 0.25
Эккеленкамп Юрген 1 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.25
Mandela Keita 1 0.25
Алдервейрельд Тоби 1 (1) 0.25
Стенгс Келвин 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 3 0
Одои Денис 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Верман Ромео 1 0
Мейер Бьорн 1 0
Абакар Силла 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгс Келвин 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Керк Джирано 1 0
Авила Гастон 1 0
Пачо Вильям 1 0
Arthur Vermeeren 1 0

Результаты матчей

Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0
Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Генк
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Брюгге
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Генк
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Брюгге
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Брюгге
 2 0 0 2 3 - 6 0
4.
Генк
 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Брюгге Нильсен Каспер 2
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Генк Маккензи Марк 2
Унион Сент-Жиллуаз Теума Тедди 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Брюгге Одои Денис 2
Генк Хейнен Бриан 2
Генк Артеага Херардо 2
Весь список
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    • 46'
      Мата Клинтон уходит с поля. Нильсен Каспер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Одои Денис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Arthur Vermeeren получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Брюгге 2:0 Антверпен онлайн

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