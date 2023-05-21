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  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Генк
1:1
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
13' Гол
Маккензи Марк
1:1
39' Гол
Бонифасе Виктор
44' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
52' Желтая карточка
Эль Аззоузи Уссама
90'+8
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
14
Сор
Коллинс
11
Ндайишимий
Майк
99
Арокодаре
Толуваласе
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
6
Эль
Аззоузи
Уссама
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
2
Ниукоп
Барт
7
Бонифасе
Виктор
11
Саймон
Адингра
Генк
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.89
2.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
42

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Марк 3 0.75
Пейнтсил Джозеф 1 0.25
Муньос Даниэль 1 0.25
Ндайишимий Майк 0 0
Хейнен Бриан 0 0
Артеага Херардо 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрджесс Кристиан 2 0.5
Бонифасе Виктор 2 0.5
Теума Тедди 1 (1) 0.25
Амани Жан 1 0.25
Ван дер Хейден Сибе 0 0
Саймон Адингра 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 1 1
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Ндайишимий Майк 0 1
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Эль-Ханнус Билаль 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Эль Аззоузи Уссама 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
3
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2
Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Генк
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Генк
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Брюгге
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Генк
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брюгге
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Брюгге
 2 0 0 2 3 - 6 0
4.
Генк
 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Генк Маккензи Марк 3
Брюгге Нильсен Каспер 2
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 2
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Брюгге Одои Денис 2
Генк Хейнен Бриан 2
Генк Артеага Херардо 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Саймон Адингра сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
  • 13'
    Ндайишимий Майк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Маккензи Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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